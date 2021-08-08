Balıkesir’deki facianın detayları ortaya çıkıyor! Kaza yapan otobüsün hızı ve yoldaki fren izi dikkat çekti

HAYATINI KAYBEDEN ŞOFÖR ARKADAŞININ YERİNE DİREKSİYON BAŞINA GEÇMİŞ

Öte yandan korkunç kazanın detayları da ortaya çıkmaya başladı. Kazada otobüs sürücüleri Kerem Kader Başrol ile Cengiz Umut da hayatını kaybederken, Başrol'ün rahatsızlanan mesai arkadaşı Onur Güneş'in yerine çalıştığı öğrenildi. Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Güneş, "Can arkadaşım Kerem'im dün akşam seni yolcu ettim. Beni araçtan indirdin. 'Evine git kardeşim' dedin bana. 'Yarın akşam gelirsin' dedin bana. Üzdün beni be kardeşim üzdün" ifadelerine yer verdi.