Balıkesir’deki facianın detayları ortaya çıkıyor! Kaza yapan otobüsün hızı ve yoldaki fren izi dikkat çekti

Kaza, saat 04:40 sıralarında Balıkesir OSB Çevre Yolunda meydana geldi. Alınan bilgilere göre Edremit istikametinde seyir halinde olan yolcu otobüsü, yoldan çıkarak takla attı. Olay yerinde 11 kişi hayatını kaybederken, hastaneye kaldırılan 3 kişi de yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 18 kişinin yaralındığı kazada, yaralı vatandaşlar bölgedeki hastanelere kaldırıldı.
HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI ARTIYOR
Hastanede tedavi altına alınan 1 kişi daha hayatını kaybederken, hayatını kaybedenlerin sayısı 15'e yükseldi, yaralı sayısı ise 17 olarak bildirildi. Tedavi altındaki 3 yaralı taburcu edilirken, 14 yaralının ise tedavileri sürüyor.
HAYATINI KAYBEDEN ŞOFÖR ARKADAŞININ YERİNE DİREKSİYON BAŞINA GEÇMİŞ
Öte yandan korkunç kazanın detayları da ortaya çıkmaya başladı. Kazada otobüs sürücüleri Kerem Kader Başrol ile Cengiz Umut da hayatını kaybederken, Başrol'ün rahatsızlanan mesai arkadaşı Onur Güneş'in yerine çalıştığı öğrenildi. Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Güneş, "Can arkadaşım Kerem'im dün akşam seni yolcu ettim. Beni araçtan indirdin. 'Evine git kardeşim' dedin bana. 'Yarın akşam gelirsin' dedin bana. Üzdün beni be kardeşim üzdün" ifadelerine yer verdi.
VİRAJA 95 KİLOMETREYLE GİRMİŞ! 40 METRELİK FREN İZİ TESPİT EDİLDİ
Kaza yerinde yapılan ilk incelemede ise yolcu otobüsünün 95 kilometre hızlara viraja girdiği bildirildi. Öte yandan yolda da 40 metrelik fren izi olduğu tespit edildi. Jandarmanın olay yeri incelemesinin ardından yolcu otobüsü vinç ile kaldırılacak. Yolcuların etrafa saçılan eşyaları da ekipler tarafından toplanıyor.
FİRMADAN AÇIKLAMA YAYINLANDI
Kazanın ardındana otobüs firması tarafından açıklama yapıldı. Açıklamada, "Bugün sabah saatlerinde Balıkesir ili sınırlarında gerçekleşen trafik kazasında çok acı kayıplarımız olmuştur. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileriz. Bu acının tarifi olmasa da ailelerin acısını gönülden paylaşıyoruz. Yaralıların acil şifa bulmasını dilerken, tüm gayretimizle tedavi süreçlerini takip etmekteyiz. Kazanın oluşumu incelenmekle beraber sürecin en şeffaf haliyle kamuoyuyla paylaşılacağını belirtmek isteriz. Başımız sağ olsun" ifadelerine yer verildi.
VALİ ŞILDAK, YARALILARI ZİYARET ETTİ
Ayrıca Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Balıkesir OSB Çevre Yolu Edremit istikametinde seyreden yolcu otobüsünün, sabah saatlerinde yoldan çıkmasıyla, 14 kişinin hayatını kaybettiği kazanın yaşandığı yerde incelemede bulundu ve yaralıları, tedavi gördükleri hastanelerde ziyaret etti.
MORG ÖNÜNDE ACILI BEKLEYİŞ
Öte yandan cenazelerin Atatürk Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Katliam gibi kazada hayatlarını kaybeden yolcuların yakınları göz yaşlarıyla morga gelmeye başladı. Morgdan çıkan kazazedelerin yakınları sinir krizi geçirirken teşhis için morga girmeyi bekleyenler ise en acı bekleyişini yapıyor. Şu ana kadar 7 kişinin kimliği tespit edilirken bir kişinin cenazesi yakınlarına teslim edildi.