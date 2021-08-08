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Giriş Tarihi: 8.8.2021 13:23

Bir otobüs dolusu kaçak göçmen yakalandı!

ABBAS ÇAKAR
Bir otobüs dolusu kaçak göçmen yakalandı!

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan kontrol ve denetimler esnasında, durdurulan bir yolcu otobüsünde, yurda kaçak yollar ile girdikleri tespit edilen 69 Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından göçmen kaçakçılığının engellenmesi amacıyla gerçekleştirilen çalışmalar kapsmaında, TEM Otoyolu Dilıvası Gişeler mevkiisinde kontrol amaçlı durdurulan bir yolcu otobüsü içerisinde, yurda kaçak yollar ile girmiş olan 68 Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı.

Olayla ilgili olarak otobüs şoförleri İ.H.Ç ve H.D gözaltına alınarak haklarında göçmen kaçakçılığı yapmak suçundan adli işlem başlatıldı.

Yakalanan düzensiz göçmenler ise gerigöndeirlmek üzere Kocaeli İl Göç İdaresi Geri Gönderim Merkezine sevk edildi.

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Bir otobüs dolusu kaçak göçmen yakalandı!
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