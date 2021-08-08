Bu katliamı durdurun! Osmanlı kalesini ahır yaptılar!

İstanbul'un Sarıyer ilçesi sınırlarında yer alan Rumeli Feneri Kalesi, özgün mimarisiyle dikkat çekiyor. 17'nci yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu döneminde yabancı gemilerin Boğaz'a girişini denetlemek amacıyla kullanılan kale, Cumhuriyet döneminde de bir ara askeri karakol olarak kullanılmış.

Coğrafi konumu ve çevresindeki doğal güzelliğiyle de ilgi odağı olan kale, son yıllarda ise bakımsızlıktan çöküyor. Tarihi kale, "birinci derece doğal sit alanı" içerisinde yer almasına rağmen, günübirlik tatilcilerin ve çevrede oturanların verdiği zarar neticesinde harabeye dönmüş durumda. Bazı bölümleri yıkılan yapının birçok yerinde bu tehlike devam ediyor.

KULELERİ AHIR YAPTILAR

Ziyaretçilerin bıraktığı çöplerle birlikte duvarlara sprey boyalarla yazılar yazıldığı görülüyor. Fotoğraf çekilmek için günübirlik gelen tatilcilerin yanı sıra nargile ve mangallarıyla mekânı dolduranlar da bulunuyor.

En çok şaşırtan ise kalenin, kulelerine inekler konularak ahıra dönüştürülmesi. Tarihi yapının içler acısı haline karşı duyarsız kalamayan bazı tatilciler, duruma isyan ediyor.

Ancak medyada ve sosyal medyada zaman zaman gündeme getirilen kalenin durumunda bir değişiklik yaşanmıyor. Tarihi kale, içler acısı durumuyla ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

Kalenin bulunduğu yer, özellikle aşırı sıcakların yaşandığı bu günlerde Karadeniz esintisiyle ferahlık veriyor.