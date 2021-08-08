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Giriş Tarihi: 8.8.2021 09:13 Son Güncelleme: 8.8.2021 09:19

Çatıdaki kumarhaneye suçüstü! “Rulet” partisinde yakalandılar

EMİR SOMER EMİR SOMER
Çatıdaki kumarhaneye suçüstü! “Rulet” partisinde yakalandılar

Kağıthane’de “Rulet” partisi basıldı. Lüks kumarhanene çevrilen adresin çatı katında 14 kişi gözaltına alındı. Rulet ele geçirildi.

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Sultan Selim Mahallesi'nde bulunan ve yasa dışı kumar oynatılan bir adrese operasyon düzenledi. Lüks kumarhanene çevrilen adresin çatı katında 14 kişi gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramalarda bir rulet ve bir rulet masası, para yerine kullanılan 538 adet renkli pul ve dört deste oyun kartı ele geçirildi. O anlar polis kameralarına yansıdı. Adreste yasa dışı kumar oynadıkları belirlenen dokuz kişiye 12 bin 24 lira idari para cezası kesildi. Dört iş yeri çalışanı hakkında "Kumar Oynanmasına Yer ve İmkan Sağlamak" suçundan ötürü yasal işlem başlatıldı.

Çatıdaki kumarhaneye suçüstü! Rulet partisinde yakalandılar | Video

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Çatıdaki kumarhaneye suçüstü! “Rulet” partisinde yakalandılar
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