DASKUT, yangında zarar göreren hayvanlar için seferber oldu

Ege ve Akdeniz'de çıkan orman yangınlarına Orman İşletmeleri, Güvenlik kuruluşları halkın yanı sıra da Türkiye'deki Sivil Toplum Kuruluşları cansiperane çalışıyorlar. 60 kişilik ekip ile Muğla'ya gittiklerini belirten DASKUT Genel Başkanı Tuncay Meriçli; "Orman yangınlarımız sürerken, bizler boş duramazdık. Gün birlik ve beraberlik günü diyerek hemen hayırseverlerden oradaki vatandaşların acil ihtiyaçlarını topladık. Halkımız için gıda, hijyen malzemeleri ile can dostlarımızın tedavi ve mama ihtiyaçlarını toparlayıp, 60 kişilik gönüllü arkadaşlarımız ile Muğla geldik. Yetkililer bizi yangının devam ettiği Milas'a yönlendirdiler." dedi.

Meriçli; "Hayırseverlerden topladığımız çeşitli ihtiyaç maddelerinin bir kısmını Milas'taki yetkililere teslim ettik. Bir kısmını da köydeki ihtiyaç sahiplerine dağıttık. Gönüllü arkadaşlarımız da orman yangınları ile mücadele eden kahraman ormancılara yardım ettiler. Yorulanların yerine geçtiler, hortum tuttular." şeklinde konuştu.

"CAN DOSTLARIMIZI UNUTMADIK"

Gönüllü ekiplerin arasında veterinerlerin de bulunduğunu kaydeden Meriçli; "Bu arkadaşlarımız yangından etkilenen can dostlarımızı güvenli bölgeye alıp tedavilerini yaptılar. Düzenli olarak yaralarına bakımını yapıyorlar. Ayrıca yanımızda getirdiğimiz mamaları aç kalmasınlar diye onlara dağıtıyoruz. Şu ana kadar onlarca büyükbaş, küçükbaş ve evcil hayvanın bakımını yapıp, yiyecek verdik. Yine yangından etkilenen orman da yaşayan kaplumbağa gibi diğer hayvanlarını da güvenli bölgeye taşıdık, yaralananların tedavilerini yapıyoruz. Bu birlik ve beraberliğimiz olduğu sürece bizi kimse yıkamaz. Bu güzel vatanımız tekrar yeşerecektir, bundan kimsenin şüphesi olmasın. Buralar imar açılmayacak. Yetkililer sönen yerlerde inceleme yapıyorlar, en kısa sürede ağaçlandıracaklar. Türk halkı kesinlik provokatörlere inanmasın. Türkiye tüm imkanları ile yangın bölgesinde yardım eli uzatmadığı bir kişi dahi yok. Biz burada şahit olduk." açıklamasında bulundu.