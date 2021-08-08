Diyarbakır’da bir garip olay: Kimliğini kaybetti başına gelmeyen kalmadı

Diyarbakır'da eczacı kalfası olarak çalışan Özcan G. (27) kimliğini kaybetti. Adresine mahkeme evrakları gelen talihsiz adam, hırsızlık, uyuşturucu gibi birçok suçtan dolayı yargılandı. Kendi imkanlarıyla suçluların izini süren Özcan G., kimliğinin Ercan N. isimli bir kişi tarafından ele geçirildiğini ve suç kayıtlarının bu şekilde yapıldığını anladı.