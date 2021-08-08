Fırtınanın söktüğü tabela genç kadını öldürdü

Antalya'nın Alanya ilçesinde sağanak yağış ve fırtınada işyerinden kopan tabela, yolda ailesi ile birlikte yürüyüş yapan bir çocuk annesi Ayşegül Menki'yi canından etti. Annesinin cenazesini almayan gelen oğlu Berkay'ı ise babası Murat Menki sakinleştirdi. Üzüntü yaratan olay Alanya ilçesi Türkler Mahallesi'nde yaşandı. Ailesi ile birlikte sahil kenarında eşi murat oğlu Berkay ile birlikte yürüyüş yapan Ayşegül Menki'nin başına fırtına nedeni ile kopan bir tabela çarptı.

KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI

Anne Ayşegül Menki başına aldığı darbeler ile yere yığıldı. Eşi Murat oğlu Berkay bir anda neye uğradıklarını şaşırdılar. Baba oğul hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kadına ilk müdahaleyi olay yerinden yaptı. Daha sonra hastaneye kaldırılan yaralı kadın doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

ŞİKAYETCİ VE DAVACIYIZ

Ayşegül Merki'nin cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Burada yapılan otopsinin ardından cenaze ailesine teslim edildi. Annesinin cenazesini almaya gelen Berkay Menki'yi ise babası Murat Menki öperek sakinleştirdi. Cenaze Kurşunlu Mezarlığı'nda sevenleri ve yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi. Acılı aile tabelanın sahili işyeri hakkında şikâyetçi ve davacı olacaklarını belirterek, "Tabela sağlam yerine sağlım bağlansaydı bu ölüm olayı meydana gelmeyecekti. Davacı ve şikâyetçiyiz. Sonun kadar hakkımızı arayacağız" diye konuştular.