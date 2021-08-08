Foto muhabirimizin çektiği fotoğraf dünyada gündem oldu





Sabah gazetesi foto muhabiri Murat Şengül'ün çektiği bir tarafı yanan diğer tarafı yeşillikler içinde olan ormanı gösterdiği kare sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük bir beğeniyle karşılandı ve bir çok mecrada yayınlandı. Milyonlarca beğeni binlerce paylaşım alan fotoğraf aynı karede iki duyguyu anlatması açısından çok önemli.