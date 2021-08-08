Foto muhabirimizin çektiği fotoğraf dünyada gündem oldu

Sabah gazetesi foto muhabiri Murat Şengül'ün çektiği bir tarafı yanan diğer tarafı yeşillikler içinde olan ormanı gösterdiği kare sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük bir beğeniyle karşılandı ve bir çok mecrada yayınlandı. Milyonlarca beğeni binlerce paylaşım alan fotoğraf aynı karede iki duyguyu anlatması açısından çok önemli.
Foto muhabiri Murat Şengül fotoğraf hakkında şunları söyledi;
Arazide gezerken bir yanı yanmış bir yanı yeşillikler içinde bir alan gördüm. Bir dronu kaldırıp alanın fotoğrafını çektim. Bu fotoğrafla yangını en iyi anlatan kareyi yakalamaya çalıştım.