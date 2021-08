Her yarışma, Japon tarihi ve folklorundan ilgili bir karakter veya yaratıktan esinlenerek her sporun şampiyonuyla karşı karşıya gelmenizi sağlayan kendi mini oyunudur. Örneğin, okçuluk mini oyunu sizi ünlü samuray Nasu no Yoichi'den ilham alan bir şampiyonla karşı karşıya getiriyor.