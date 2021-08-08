Hicri Yılbaşı ne zaman, bugün mü? Hicri Yılbaşı ne demek?

HİCRİ YILBAŞI NE ZAMAN? 2021

2021 yılında Hicri yılbaşı 9 Ağustos Pazartesi günü gerçekleşecektir. Yani Hicri yılın son günü 8 Ağustos Pazar günü iken Hicri yılın ilk günü ise 9 Ağustos Pazartesi günüdür. Bu iki günde oruç tutmanın sevap olduğu söylenir. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı vakit hesaplamalarına göre, hicri takvimin ilk ayı olarak kabul edilen muharrem ayının ilk günü bu gece başlıyor.

HİCRİ YILBAŞI BUGÜN MÜ, HANGİ GÜNE DENK GELİYOR, NE ZAMAN?

Hicri Yılbaşı 9 Ağustos 2021 Pazartesi gününe denk geliyor.

HİCRİ YILBAŞI NE DEMEK?

Müslümanlar için bir dönüm noktası olan hicret, tarihte yeni bir sayfa açmıştır. Hz. Ömer'in halifeliği döneminde hicretin gerçekleştiği gün, Hz. Ali'nin teklifiyle hicrî takvimin başlangıcı sayılmıştır. O günden itibaren de İslam âleminde 1 Muharrem hicrî takvimin başlangıcı olarak kabul görmüştür.

Müslümanlar için bir milat olan hicret; Allah'a ve O'nun Kutlu Elçisi Rahmet Peygamberine gönülden bağlılığın bir ifadesi; hakka, hakikate, ilme, irfana ve medeniyete yapılan yolculuktur.