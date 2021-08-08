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Giriş Tarihi: 8.8.2021 21:48

Hicri Yılbaşı ne zaman, bugün mü? Hicri Yılbaşı ne demek?

Hicri Yılbaşı ne zaman, bugün mü? Hicri Yılbaşı ne demek?

Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye hicreti sebebiyle her yıl Hicri yılbaşı idrak ediliyor. Müminler ibadetlerini gerçekleştirmek isterlerken Hicri Yılbaşı ne zaman, hangi güne denk geliyor sorusuna yanıt arıyor. Zilhicce ayının son gecesini Muharrem ayının birinci gününe bağlayan zaman dilimine bu isim verilmektedir. Peki Hicri Yılbaşı ne zaman, bugün mü? Hicri Yılbaşı ne demek? İşte konuya dair detaylar…

Müslümanların heyecanla beklediği Hicri Yılbaşı geldi çattı. İbadetlerini gerçekleştirmek isteyenler bugünde bol bol dua edecek, namaz kılacak. Muharrem ayını verimli bir şekilde geçirmek isteyen müminler Hicri Yılbaşı ne zaman, bugün mü sorusuna yanıt arıyor. Bu akşam, akşam namazı vaktinin girmesiyle beraber hicri yıl başlayacak. Peki Hicri Yılbaşı ne demek? İşte 2021 Hicri Yılbaşı tarihi ve tüm bilgiler…

HİCRİ YILBAŞI NE ZAMAN? 2021

2021 yılında Hicri yılbaşı 9 Ağustos Pazartesi günü gerçekleşecektir. Yani Hicri yılın son günü 8 Ağustos Pazar günü iken Hicri yılın ilk günü ise 9 Ağustos Pazartesi günüdür. Bu iki günde oruç tutmanın sevap olduğu söylenir. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı vakit hesaplamalarına göre, hicri takvimin ilk ayı olarak kabul edilen muharrem ayının ilk günü bu gece başlıyor.

HİCRİ YILBAŞI BUGÜN MÜ, HANGİ GÜNE DENK GELİYOR, NE ZAMAN?

Hicri Yılbaşı 9 Ağustos 2021 Pazartesi gününe denk geliyor.

HİCRİ YILBAŞI NE DEMEK?

Müslümanlar için bir dönüm noktası olan hicret, tarihte yeni bir sayfa açmıştır. Hz. Ömer'in halifeliği döneminde hicretin gerçekleştiği gün, Hz. Ali'nin teklifiyle hicrî takvimin başlangıcı sayılmıştır. O günden itibaren de İslam âleminde 1 Muharrem hicrî takvimin başlangıcı olarak kabul görmüştür.

Müslümanlar için bir milat olan hicret; Allah'a ve O'nun Kutlu Elçisi Rahmet Peygamberine gönülden bağlılığın bir ifadesi; hakka, hakikate, ilme, irfana ve medeniyete yapılan yolculuktur.

MUHARREM AYININ İLK ON GÜNÜNDE OKUNACAK DUA

"Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla. Allah'ım! Sen ebedîsin, Kadîm'sin, dirisin, Kerîm'sin, Hannân'sın, Mennân'sın. Bu yeni sene içinde beni ilâhî rahmetten kovulmuş şeytandan korumanı istiyorum. Şu dâimâ kötülüğü emreden nefse karşı yardımını istiyorum. Yine Sana yaklaştıracak şeylerle meşgul olabilmem için yardımını istiyorum, ey Celâl ve İkrâm Sâhibi olan Allah'ım! Rahmetinle lutfeyle ey merhametlilerin en merhametlisi!"

Muharrem Ayının 10. Gününde 70 Defa Okunacak Dua…

"Allah bize yeter, O ne güzel vekîldir. Ne güzel Mevlâ ve ne güzel yardımcıdır." dedikten sonra yedi defa şu duâyı okumalıdır:

"Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla. Allah'ı mîzân dolusunca, ilimlerin nihâyet derecesiyle, râzı olacağı şekilde, Arş'ın ağırlığınca tesbih ederim. Allah'tan koruyacak hiçbir sığınak ve kurtuluş yolu yok, O'ndan yine O'na sığınılır. Çift ve tek olan şeyler adedince, Allah'ın bütün tam kelimeleri adedince O'nu tesbih ederim. Ey merhametlilerin en merhametlisi, rahmetinle bana selâmet vermeni istiyorum. Günahlardan korunmaya güç yetirmek ve taate kuvvet bulmak, ancak yüce ve Azîm olan Allah'ın tevfik ve yardımıyladır. O bana yeter, O ne güzel vekildir. Ne güzel Mevlâ ve ne güzel yardımcıdır. Allah, mahlûkâtın en hayırlısı olan Efendimiz Muhammed'e, âline ve ashâbına salât eylesin! Âmîn!"

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Hicri Yılbaşı ne zaman, bugün mü? Hicri Yılbaşı ne demek?
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