Hırsız zannederek ateş etti; bir genci sırtından vurdu

İstanbul'da Yusuf A., Ömer Faruk Ç., Faruk A., Mustafa T. ve Osman Nuri A. isimli beş genç; 29 Temmuz Perşembe gecesi saat 00.15 sıralarında Mustafa T.'nin cep telefonuna yüklenmiş olan "RandoNautica" isimli adrenalin uygulamasını kullanarak; uygulama tarafından gönderilen konuma araçlarıyla gitti. İddialara göre beş arkadaş; müstakil evlerin ve ormanlık alanların bulunduğu Ayazağa Mahallesi Kemerburgaz Caddesi üzerinde araçlarından indi. Bölgede oturan ve yaşı 18'den küçük olan bir genç; yanlarına geldiği beş arkadaşa ormanlık alanın tehlikeli olabileceği uyarısında bulundu. Gençler girmekten vazgeçti. Tam o esnada köpek ve silah sesleri duyan gençler araçlarına bindi ve araçla kaçmaya başladı.

"ATEŞ ETTİKTEN SONRA KAÇTILAR" DEDİ

İddiaya göre; gençleri hırsız zanneden Şaban Ç. gençlerin içerisinde bulunduğu araca doğru arkadan ateş etti. Kurşunlardan biri; hızla ilerleyen aracın arka camına isabet etti. Aracın arka sağ yolcu koltuğunda oturan Yusuf A. sırt kısmından yaralandı. Yusuf A. ve arkadaşları ölümden döndü. Yusuf A., arkadaşları tarafından saat 01.30 sıralarında özel bir hastaneye kaldırıldı. Sol arka kaburga kısmından bir kurşun girişi saptanan ve hayati tehlikesi bulunmayan Yusuf A. hemen Bakırköy Sadi Konuk Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. "Kasten Silahla Yaralama" ve "Mala Zarar Verme" soruşturması açıldı. Olayı gerçekleştirdiği belirlenen Şaban Ç., Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Polisleri tarafından gözaltına alındı. Şaban Ç. ifadesinde; olaydan önce oğlu Ali Taha Ç.'nin koşarak eve geldiğini, bahçede 4-5 kişinin olduğunu söylemesi üzerine daha önce de evlerine hırsız girdiği için anlık konuşma seslerinin geldiği yere doğru 2-3 el ateş ettiğini ve ateş ettikten sonra siyah bir aracın uzaklaştığını gördüğünü söyledi.



Ateş eden şüpheli Şaban Ç.

İKİ TABANCA DA İNCELEMEYE ALINDI

Adreste polisler tarafından yapılan aramalarda; içerisinde toplamda 17 mermi bulunan 1'i kuru sıkı olmak üzere iki ruhsatsız tabanca bulundu. İncelenmek üzere polis tarafından el konulan silahlar ve mermiler Polis Kriminal Laboratuvarı'na gönderildi. Şüpheli Şaban Ç., İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemleri sonrasında adliyeye sevk edildi ve "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Olayla ilgili detaylı incelemelerin sürdüğü ifade edildi.

"RANDONAUTİCA" UYGULAMASI NEDİR?

İOS ve Android tabanlı kullanım sunulan Randonautica uygulaması telefon üzerinden sürekli konum paylaşımı şartı ile kullanılıyor. Uygulama, kullanıcılara bir dizi farklı maceralar yaşamalarına izin veren rastgele koordinatlar belirliyor. Gitmeden önce o koordinatlarda ne bulmayı umduğunu ve niyetini sorup ona göre bir yere yönlendiriyor. Mezar ise bir mezarlığa ağaç ise bir ormana yönlendiriyor. Kullanıcılara gittikleri yerden video çekip paylaşımlar yapmalarını öneriyor. Uygulamayı en ilginç kılan kısım ise ABD'de ceset bulma niyeti ile kullanan bir grup gencin gittikleri konumda bavulda ceset buldukları iddiası. Uygulama Türkiye'de de giderek kullanıcı sayısını artırıyor.