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Giriş Tarihi: 8.8.2021 14:00

Iraklı küçük kız 3 saat sonra ailesine kavuştu

KASIM ŞAHİN KASIM ŞAHİN
Iraklı küçük kız 3 saat sonra ailesine kavuştu

Bolu’da ikamet eden Irak uyruklu 4 yaşındaki kızları Zuhal, kayboldu. Küçük kızı araç trafiğinde gören kadın öğretmen son anda araba çarpmak üzerken kurtardı. Küçük Zuhal, kaybolmasının ardından 3 saat sonra ailesine kavuştu.

Olay akşam saatlerinde İzzet Baysal Caddesi üzerinde meydana geldi. Iraklı olduğu öğrenilen 4 yaşındaki Zuhal, alışveriş yapan ailesinin yanından ayrılarak kayıplara karıştı. Bu esnada caddeden geçen ve isminin yazılmasını istemeyen kadın öğretmen, küçük kızın araç trafiği içerisinde kaldığını görünce, hemen devreye girdi. Kahraman öğretmen, küçük kıza araba çarpmasına ramak kala, hemen yola atlayarak Irak uyruklu Zuhal'i hemen trafikten kucağına alarak kaldırıma götürdü.

Kahraman kadın öğretmenin Türkçe açıklamalarını anlamayan küçük kız, korkudan gözyaşı dökerken, Zuhal'e çevreden gelen vatandaşlarda destek olarak onu teselli etmeye çalıştılar. Olay 112 vasıtasıyla Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi Müdürlüğüne bildirilmesinin ardından, kısa sürede polisler bölgeye intikal etti. 3 saatlik bekleme ve araştırma sonrası küçük kızın ailesi panik ve heyecan içerisinde bölgeye geldiler ve kayıp çocuklarına sarılıp sevinç gözyaşı döktüler. Iraklı aile için yasal işlem yapıldı.

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Iraklı küçük kız 3 saat sonra ailesine kavuştu
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