İstanbul’da sular ne zaman gelecek? 9 Ağustos İstanbul İSKİ su kesinti listesi: Sular saat kaçta gelecek?

9 Ağustos İstanbul İSKİ su kesinti listesi ile bugün geçici olarak su verilemeyecek ilçe ve mahalleler belli oldu. Fatih bölgesinde çeşitli mahallelerde gece saatlerinde yaşanan su kesintisinin ardından vatandaşlar "Sular saat kaçta gelecek?" diye araştırmaya koyuldu. İşte İstanbul'da sular ne zaman gelecek sorusunun yanıtı.

SULAR NE ZAMAN GELECEK? 9 AĞUSTOS 2021 PAZARTESİ

Arıza Kesinti İlçe : FATİH Etkilenen Mahalleler : ŞEHREMİNİ MAH, SEYYİD ÖMER MAH, MOLLA GÜRANİ MAH Açıklama : 200 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI Başlama Tarihi : 2021-08-09 00:00:45.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.8.2021 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İSKİ GÜNCEL KESİNTİ LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ