Kediyi öldüren caniyi 72 kameradan buldular! Öldürmek için kedi aramışlar

Söz konusu kişinin saat 01.52 sıralarında olay yerine geldiği, bir kediyi yere vurarak öldürdüğü, 02.00 sıralarında başka bir kişinin kullandığı araçla olay yerinden uzaklaştığı tespit edildi. Caninin olaydan sonra bir başka arkadaşıyla birlikte araçla dolaştıkları ve öldürmek için başka sokak kedilerini de aradıkları iddia edildi. Aracın plakası belirlendi ve aracın özel bir şirkete ait olduğu saptandı. Aracı kullanan kişilerin H.S ve Cihan G. (23) olduğu tespit edildi. İki şüpheli de Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayı gerçekleştirdiği saptanan Cihan G. (23) isimli cani tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.