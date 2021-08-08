‘Kız kardeşime baktın’ kavgası cinayetle bitti

İstanbul
'da evinin terasında oturan Kemal Ç. apartmanın arka kısmından kız kardeşine baktığını öne sürdüğü Aydoğan Özdemir'i bıçaklayarak öldürdü. Kâğıthane'de üniversite öğrencisi Kemal Ç., geçen perşembe akşamı kız kardeşiyle terasta otururken apartmanın arkasından komşuları Aydoğan Özdemir'in kendilerine baktığını gördü. 'Kız kardeşime neden bakıyorsun' demesine öfkelenen ve alkollü olduğu ileri sürülen Özdemir, elinde bıçakla Kemal Ç.'nin yaşadığı apartmanın kapısında küfürler savurarak aşağı çağırdı. Kemal Ç., Özdemir'i bıçakla öldürerek kaçtı. Polis, Kemal Ç.'yi kısa sürede yakaladı.