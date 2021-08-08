Komşuların ’Terasta kız kardeşime baktın’ kavgası cinayetle sonuçlandı

Kağıthane'de üniversite öğrencisi Kemal Ç., ailesiyle birlikte, geçtiğimiz perşembe akşamı saat 20.40 sıralarında, Sultan Selim Mahallesi'ndeki evlerinin bulunduğu binanın terasında oturuyordu. Bu sırada iddiaya göre apartmanın arkasından komşuları Aydoğan Özdemir'in kendilerine doğru baktığını gördü. Terasta yanında kız kardeşi de bulunan Kemal Ç., Özdemir'e 'Kız kardeşime neden bakıyorsun' diye sordu. Bu duruma öfkelenen ve alkollü olduğu ileri sürülen Özdemir, elinde bıçakla, Kemal Ç.'nin yaşadığı apartmanın önüne geldi.
Kemal Ç.
ÇAKIYLA SALDIRIP KAÇTI
İddiaya göre apartmanın bütün zillerine basan ve küfürler savuran Özdemir, Kemal Ç'yi aşağı çağırdı.
Aydoğan Özdemir
Özdemir, aşağı inen Kemal Ç. ile bıçaklı kavgaya tutuştu. Kemal Ç., Özdemir'i çakıyla yaralayarak kaçtı. Özdemir, aldığı bıçak darbeleriyle hayatını kaybetti. Olay yerinde Özdemir'e ait bıçak bulundu.
KISA SÜREDE YAKALANDI
Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri ve Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Kemal Ç.'yi kısa süre sonra gözaltına aldı.