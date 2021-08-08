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Giriş Tarihi: 8.8.2021 12:38 Son Güncelleme: 8.8.2021 12:53

Komşuların 'Terasta kız kardeşime baktın' kavgası cinayetle sonuçlandı

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Komşuların ’Terasta kız kardeşime baktın’ kavgası cinayetle sonuçlandı

İstanbul Kağıthane’de evlerinin terasında oturan üniversite öğrencisi 19 yaşındaki Kemal Ç. apartmanın arka kısmından kız kardeşine baktığını öne sürdüğü Aydoğan Özdemir ile tartışma yaşadı. Sözlü tartışma binanın aşağısında bıçaklı kavgaya döndü. Çıkan bıçaklı kavgada Kemal Ç, Özdemir’i çakıyla bıçaklayarak öldürdü. Şüpheli Kemal Ç. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Kağıthane Asayiş Büro ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede gözaltına alındı. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kağıthane'de üniversite öğrencisi Kemal Ç., ailesiyle birlikte, geçtiğimiz perşembe akşamı saat 20.40 sıralarında, Sultan Selim Mahallesi'ndeki evlerinin bulunduğu binanın terasında oturuyordu. Bu sırada iddiaya göre apartmanın arkasından komşuları Aydoğan Özdemir'in kendilerine doğru baktığını gördü. Terasta yanında kız kardeşi de bulunan Kemal Ç., Özdemir'e 'Kız kardeşime neden bakıyorsun' diye sordu. Bu duruma öfkelenen ve alkollü olduğu ileri sürülen Özdemir, elinde bıçakla, Kemal Ç.'nin yaşadığı apartmanın önüne geldi.


Kemal Ç.

ÇAKIYLA SALDIRIP KAÇTI

İddiaya göre apartmanın bütün zillerine basan ve küfürler savuran Özdemir, Kemal Ç'yi aşağı çağırdı.

Aydoğan Özdemir

Özdemir, aşağı inen Kemal Ç. ile bıçaklı kavgaya tutuştu. Kemal Ç., Özdemir'i çakıyla yaralayarak kaçtı. Özdemir, aldığı bıçak darbeleriyle hayatını kaybetti. Olay yerinde Özdemir'e ait bıçak bulundu.

KISA SÜREDE YAKALANDI

Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri ve Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Kemal Ç.'yi kısa süre sonra gözaltına aldı.

Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Komşuların 'Terasta kız kardeşime baktın' kavgası cinayetle sonuçlandı
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