Komşuların ’Terasta kız kardeşime baktın’ kavgası cinayetle sonuçlandı

Kağıthane'de üniversite öğrencisi Kemal Ç., ailesiyle birlikte, geçtiğimiz perşembe akşamı saat 20.40 sıralarında, Sultan Selim Mahallesi'ndeki evlerinin bulunduğu binanın terasında oturuyordu. Bu sırada iddiaya göre apartmanın arkasından komşuları Aydoğan Özdemir'in kendilerine doğru baktığını gördü. Terasta yanında kız kardeşi de bulunan Kemal Ç., Özdemir'e 'Kız kardeşime neden bakıyorsun' diye sordu. Bu duruma öfkelenen ve alkollü olduğu ileri sürülen Özdemir, elinde bıçakla, Kemal Ç.'nin yaşadığı apartmanın önüne geldi.