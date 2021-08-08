Konya’da 7 kişiyi öldüren katili zanlısının 11 yıl önce verdiği ifadeye SABAH ulaştı

"POLİSE GİTMEDİK"

Katil zanlısı Altun, ifadesinde; 11 yıl önce de Dedeoğlu ailesiyle tartışmada yine silaha başvurduğu ortaya çıktı.

Altun'un ifadesinden şu detaylar öne çıktı: "Kız kardeşinin olayın yaşandığı Hasanköy Mahallesinde yaşadığını söyleyen Altun, "Kardeşimi komşuları daha önceden beri rahatsız ediyorlardı. Bu rahatsızlıklara ben de zaman zaman şahit oldum. Ancak polise gidip şikâyet etmedik." dedi.

Kız kardeşi ve komşular arasında olay günü yine kavga olduğunu kaydeden Altun; çok sinirlendiğini ve kendisine ait olduğu belirttiği tüfeği alarak kardeşinin komşularının evlerine giderken havaya doğru ateş ettiğini anlattı.

"SİLAHI ABLAMIN EVİNE BIRAKTIM, ENİŞTEMİN HABERİ YOKTU"

Altun kendisini 11 yıl önce böyle savunmuştu: "Kesinlikle evlerine doğru ateş etmedim. Ateş ederken beni gördüler ve bana saldıracaklardı. Kavgayı önlemek için havaya ateş ettim. Şahısların kendilerine yönelikte ateş etmedim. Ateş ettikten sonra olay yerinden ayrıldım ve tüfeği eniştemin evine bıraktım. Eniştemin haberi yoktu, ona sonra söyledim."