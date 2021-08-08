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Giriş Tarihi: 8.8.2021 11:47 Son Güncelleme: 8.8.2021 12:07

Manavgat'taki yangında evi zarar görmüştü! Yaşananları gözyaşlarıyla anlattı

AA
Manavgat’taki yangında evi zarar görmüştü! Yaşananları gözyaşlarıyla anlattı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangınları ile adeta ciğerlerimiz yandı. Can kayıplarının dışında birçok vatandaşın yangınlar nedeniyle evlerini ve araçları kullanılamaz hale geldi. Yaşadığı ev kullanılamaz hale gelen Hatice Doğan, evinin ve eşyalarının yanı sıra dokuduğu kilimler ile çocuklarının fotoğraflarının yanmasının üzüntüsünü yaşıyor.

Türkiye'nin güneyinde çıkan yangınlar kontrol altına alınırken geride acı hikayeler bıraktı. Manavgat'ta 28 Temmuz'dan başlayan ve 10 gün sonra kontrol altına alınan orman yangınında yaralar sarılmaya çalışıyor. Tahliye edilen mahallelerde soğutma ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.

Iğrışlar Mahallesi'nde önceki günlerde yangın nedeniyle tedbir amaçlı alandan uzaklaştırılan bazı vatandaşlar, yaşananları gözyaşlarıyla izledi.

Mahalledeki evi yanan, 7 çocuk annesi 67 yaşındaki Hatice Doğan da alanı terk etmek zorunda kalanlar arasında yer aldı. Söndürme çalışmalarının ardından tekrar bölgeye gelen Doğan, evinin tamamen yandığını görünce komşularına ve gelinine sarılıp gözyaşı döktü.

"YILLARCA DİŞİMİZDEN TIRNAĞIMIZDAN ARTIRARAK YAPTIĞIMIZ EVİMİZ YANDI"

Doğan, maddi sıkıntı ve zorluklara rağmen bir dayanışma içinde evlerini yaptıklarını söyledi.

Alevlerin dağdan dakikalar içinde evine doğru geldiğini görünce çok korktuklarını, ne yapacaklarını bilemediklerini aktaran Doğan, her yeri dumanlar kaplayınca bölgeden uzaklaştıklarını belirtti.

Yıllarca aynı sofraya oturdukları, anılarının bulunduğu eve alevlerin sıçradığını anlatan Doğan, "Yıllarca dişimizden tırnağımızdan artırarak yaptığımız evimiz yandı. Biz bu dağlarda çok çalıştık. Geçimimizi buradan sağladık. Her şeyim yansa da ben buradan ayrılamam. Evimde hiçbir eşya kullanılacak durumda değil. Yıllardır el emeği göz nuru dokuduğum kilimlerim, yorganlarım, çocuklarımın fotoğrafları yandı. Bunlar içimi parçalıyor." dedi.

Emekli maaşıyla geçindiklerini belirten Doğan, "Ömrümde böyle bir yangın görmedim. Aşırı bir rüzgar vardı. Bir anda etraf alevler içinde kaldı. Ne olduğunu anlamadık. Büyük bir afet yaşadık." diye konuştu.

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Manavgat'taki yangında evi zarar görmüştü! Yaşananları gözyaşlarıyla anlattı
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