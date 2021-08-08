Mihrimah’tan geriye sadece oyuncağı kaldı

İzmir
'in Çiğli ilçesinde, freni boşalan kamyonet sokakta oynayan çocukların arasına daldı. Kamyonetin çarptığı 2 çocuktan 1'i yaralanırken araç ile ağaç arasında sıkışan 6 yaşındaki Mihrimah Gece Akalın hayatını kaybetti. Kazanın ardından sürücü yaya olarak olay yerinden kaçarken, talihsiz Mihrimah'ın elinden düşürdüğü oyuncak bebek yürekleri sızlattı.
Amasya
'nın Taşova
ilçesinde karşı şeride geçen kamyonet, Zakir Karakol'un kullandığı otomobile çarptı. Otomobildeki anne Elif, çocukları Ahmet ve Mehmet Karakol hayatını kaybetti. Baba Zakir ve ailenin diğer çocuğu Mikail Karakol yaralandı.
Antalya
'da motosikletiyle virajı alamayan kurye Hasan Dure (24), hayatını kaybetti. Dure'nin sosyal medya hesabında motosikleti ile olan fotoğrafını paylaşıp 'Bir insan katiliyle fotoğraf çekinir mi? İşte biz böyle sevdalandık' paylaşımı ise dikkat çekti.
İzmir'de kamyon ile motosikletin çarpıştığı kazada baba ve 5 yaşındaki kızı yaşamını yitirirken, Kastamonu
'da istinat duvarına çarpan otomobilde 3 kişilik aile hayatını kaybetti. Konya
Seydişehir'de uçuruma yuvarlanan traktörün sürücüsü Celal Mavigöz (61) yaşamını yitirdi.
Yozgat
'ta kaza sonucu ikiye bölünen otomobilin sürücüsü Abdulkadir Uyar (21) öldü. Bolu
'da devrilen TIR'ın sürücüsü Coşkun Topraklı (46) hayatını kaybetti. Bilecik
Bozüyük'te şarampole devrilen çekicinin sürücüsü Süleyman T. yaşamını yitirdi. Sivas
'ın Koyulhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Malatya
Pütürge'de şarampole devrilen kamyondaki Ramazan Demirkol ile Celal Bent hayatını kaybetti.
Ankara'dan memleketleri Ordu'ya fındık toplamaya giden ailenin otomobili, Samsun'un Canik ilçesinde TIR'ın sıkıştırması sonucu elektrik direğine çarptı. Feci kazada Emine Demirbaş (70) hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.