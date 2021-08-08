FENERBAHÇE, MİN-JAE KİM İLE GÖRÜŞMELERE BAŞLANDIĞINI DUYURDU

Fenerbahçe, Çin'in Beijing Guoan takımında forma giyen Güney Koreli futbolcu Min-Jae Kim ile transfer görüşmelerine başlandığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 24 yaşındaki stoperin transfer görüşmelerini sürdürmek ve sağlık kontrolünden geçmek üzere yarın İstanbul'a geleceği aktarıldı.

MİN-JAE KİM KİMDİR?

Min-jae Kim, 15 Kasım 1996'da Güney Kore'nin Tongyeong şehrinde dünyaya geldi. Futbol hayatına Suwon'da başlayan Min-jae Kim, 2016'da Yonsei'ye transfer oldu. Yonsei'nin ardından ülkesinin takımlarından olan Gyeongju'ya imza atan stoper oyuncusu, 1 sezon sonra Jeonbuk Hyundai Motors'un yolunu tuttu ve burada büyük bir çıkış yakaladı.

2 sezonda 60 maça çıkan ve Güney Kore A Milli Takım forması giymeye başlayan 24 yaşındaki stoper, Avrupa ekiplerinin de dikkatini çekti.