Minik yüreklerden can kardeşlere teşekkür

Muğla'nın farklı ilçelerinde devam eden orman yangınlarını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda yangınla mücadele için farklı ülkelerden destek geldi. Muğla'daki orman yangınlarını söndürme çalışmaları için Azerbaycan'dan gelen yangın söndürme ekipleri, farklı noktalardaki alevlerle mücadelesini sürdürdü. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevlileri, Muğla Kredi Yurtlar Kurumunun yurdunda kalan Azerbaycan yangın söndürme ekipleri ve AFAD görevlileriyle bir araya gelerek onlara psikososyal destek verdi.

SİZE MİNNETTARIZ

Aile Sosyal Hizmetler Muğla İl Müdürlüğü Çocuk Evlerinde kalan minik yüreklerden Tayfun Işıkelekoğlu, Azerbaycan yangın söndürme ekibinden Albay Rıza Hudiev'e teşekkür mektubu yazdı.

Tayfun Işıkelekoğlu mektubunda şu ifadelere yer verdi: "Ülkemizin içinde bulunduğu bu zor zamanda bizleri yalnız bırakmadığınız için teşekkür ederiz. Yangınlarla mücadele ettiğimiz bu dönemde canlarımızı, vatandaşlarımızı, ciğerlerimizi kendinizden bir parça olarak gördünüz ve gerek maddi gerekse manevi her türlü destek olduğunuz için minnettarız. Size ve tüm Azeri halkına desteklerinizden ve yardımlarınızdan dolayı şahsım ve milletim adına teşekkür ederim. Allah'a emanet olun."

DUYGULU ANLARA ŞAHİTLİK ETTİK

Menteşe Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Dr. Emine Ebru Bozçelik, söz konusu çalışmayla ilgili şöyle konuştu: "Muğla'daki orman yangınlarıyla mücadelede biz de kurum olarak seferberlik halindeyiz. Her şartta, her türlü destek için vatandaşlarımızın hizmetinizdeyiz. Bu kapsamda, AFAD ve Azerbaycan itfaiye ekiplerine psikososyal destek veriyoruz. Azerbaycan'dan gelen yangın söndürme ekibine psikososyal destek amacıyla çocuk evlerimizde kalan çocuklarımızın teşekkür mektuplarını ilettik. Çok duygulu anlara şahitlik ettik."