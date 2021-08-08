Misafiri tarafından vuruldu!

Derince İlçesi Çınarlı Mahallesi Kayacı Sokak üzerindeki bir apartmanın zemin katında oturan Can P. (40), henüz ismi öğrenilemeyen bir arkadaşını evine davet etti.

Evde oturdukları esnada aralarında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı.ikili arasındaki tartışmanın büyümesi üzerine ismi öğrenilemeyen şüpheli, yanındaki tabanca ile Can P.'yi sol bacağından vurdu. Can P. kanlar içerisinde kalırken şüpheli olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi yapılan Can P, ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken polis olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.