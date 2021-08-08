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Giriş Tarihi: 8.8.2021 22:44 Son Güncelleme: 8.8.2021 23:49

MSB'den Muğla yangınıyla ilgili açıklama: Üzerine ağaç düşen orman görevlisi hastaneye nakledildi

MSB’den Muğla yangınıyla ilgili açıklama: Üzerine ağaç düşen orman görevlisi hastaneye nakledildi

Türkiye'de çıkan yangınların büyük bir kısmı kontrol altına alınırken, devam eden 5 yangına müdahaleler sürüyor. Askerlerimiz de yangına karşı mücadele veren gruplar arasında yer alırken, Milli Savunma Bakanlığı tarafından bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "Muğla/Merkez Ardıçovası mevkisinde yanan bir ağacın üzerine düşmesi sonucu yaralanan bir orman görevlisi, Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait Arama Kurtarma helikopteri ile olay yerinden alınarak Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine nakledildi" denildi.

Türkiye'nin farklı bölgelerinde çıkan orman yangınları özverili bir müdahale ile kontrol altına alınırken, Muğla'da devam eden 5 yangını söndürme çalışmaları da gece gündüz devam ediyor.

MSB'den Muğla yangınıyla ilgili açıklamada: Üzerine ağaç düşen orman görevlisi hastaneye nakledildi | Video

"YARALANAN ORMAN GÖREVLİSİ HASTANEYE NAKLEDİLDİ"

Çalışamalar sırasında bir orman görevlisi yaralanırken konuyla ilgili olarak Milli Savunma Bakanlığı tarafından açıklama yapıldı. Açıklamada, "Muğla/Merkez Ardıçovası mevkisinde yanan bir ağacın üzerine düşmesi sonucu yaralanan bir orman görevlisi, Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait Arama Kurtarma helikopteri ile olay yerinden alınarak Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine nakledildi. Yangınla mücadelede fedakârca görev yapan ve bu elim kazada yaralanan orman görevlimize acil şifalar diliyoruz." denildi.

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MSB'den Muğla yangınıyla ilgili açıklama: Üzerine ağaç düşen orman görevlisi hastaneye nakledildi
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