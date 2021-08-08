MSB’den Muğla yangınıyla ilgili açıklama: Üzerine ağaç düşen orman görevlisi hastaneye nakledildi

MSB'den Muğla yangınıyla ilgili açıklamada: Üzerine ağaç düşen orman görevlisi hastaneye nakledildi | Video

"YARALANAN ORMAN GÖREVLİSİ HASTANEYE NAKLEDİLDİ"

Çalışamalar sırasında bir orman görevlisi yaralanırken konuyla ilgili olarak Milli Savunma Bakanlığı tarafından açıklama yapıldı. Açıklamada, "Muğla/Merkez Ardıçovası mevkisinde yanan bir ağacın üzerine düşmesi sonucu yaralanan bir orman görevlisi, Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait Arama Kurtarma helikopteri ile olay yerinden alınarak Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine nakledildi. Yangınla mücadelede fedakârca görev yapan ve bu elim kazada yaralanan orman görevlimize acil şifalar diliyoruz." denildi.