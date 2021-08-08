Muharrem ayı 2021 yılında her yıl olduğu gibi hicri takvime göre hicri yılbaşı başlangıcı olacak. Muharrem ayının onuncu günü idrak edilen Aşure Günü ise bu yıl 18 Ağustos Çarşamba gününe denk gelecek. Bu yıl geçen seneye göre daha erken bir tarihe denk gelen Muharrem ayı ne zaman yarın mı başlıyor sorusuna ise kafa karışıklığı yaşayan vatandaşlar yanıt arıyor. Peki Muharrem ayı ne zaman yarın mı başlıyor? 9 Ağustos Muharrem ayı başlangıcı mı? İşte detaylar…
Hicret'in Muharrem ayı içerisinde gerçekleşmesi sebebiyle bugünün tarihi merak ediliyor. Bu özel ayın yaklaşmasıyla beraber birçok kişi muharrem ayının ne zaman başlayacağını araştırıyor. 9 Ağustos 2021 Pazartesi günü hem Hicri Yılbaşı olacak hem de Muharrem ayı başlangıcı olarak idrak edilecek.
Muharrem Hicri takvime göre yılın birinci ayıdır. Muharrem Arapça bir kelime olup, kelime kökü itibarıyla "haram"dan türemiştir. Sözcük karşılığı, haram olan, yasaklanan anlamındadır. Araplar, İslamiyet öncesi dönemde (Cahiliye döneminde) dahi, kabile yaşantısının bencilliklerinden kaçınarak, Arabi ilk ay olan "muharrem" ayında birbirlerine savaş açmak gibi "yasaklanan" fiillerden kaçınır ve uzaklaşırlarmış.
Muharrem Matemi'nin amacı: Bu türlü acıların bir daha yaşanmaması için gerekli olan insanlık değerlerini ve Alevî öğretisini özümsemektir. Matem süresince bıçağa ve kesici aletlere el sürülmez, kurban kesilmez ve et yenmez. Matem boyunca hiçbir canlıya eziyet edilmez.
Kimsenin kalbini kırmamak, dili ile kimseyi incitmemek, kimse hakkında dedikodu yapmamak Mâtem Orucu'nun temel ilkesidir. Sağlığı yerinde olanlar oruç tutarlar. Matemden amaç, kendine eziyet yapmak değil, kötülük ve katliamların bir daha olmaması adına anmak ve unutmamaktır. Kerbelâ katliamında hasta olması nedeniyle İmam Zeynel Abidin'in kurtulması ve Ali'nin soyunun devam etmesi nedeniyle de Allah'a şükredilir. Bu nedenle Muharrem mâtemi, aşûre geleneği ile biter. 12 gün orucun ardından Aşûre Günü yapılır. 12 değişik malzemeden oluşan aşûre yenilir ve dağıtılır.
Muharrem orucu Muharrem ayı içinde tutulur. Bu oruç dinimizde müstehab kabul edilir. Ayın başında, sonunda veya ortasında (13,14,15. Günler) oruç tutulabilir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) Yahudiler bu ayın 10'uncu gününde oruç tuttuğu için onlara benzememek adına tek başına 10. Gün oruç tutmamış, 10'uncu günden önceki gün oruca başlayıp bir sonraki gün orucu tamamlamıştır. Yani 9, 10, 11. Günlerde oruç tutmuş ve Müslümanların bu şekilde oruç tutmasını önermiştir. Yalnızca Aşure Günü oruç tutmak mekruh kabul edilmiştir.
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan 2021 Dini Günler Listesi'ne göre, 2021 yılında Muharrem ayının 1. Günü 9 Ağustos'a tekabül ediyor. 9 Ağustos'ta başlayan Muharrem ayı 7 Eylül'de sona erecek.