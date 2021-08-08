MUHARREM AYI NE ZAMAN, YARIN MI?

Hicret'in Muharrem ayı içerisinde gerçekleşmesi sebebiyle bugünün tarihi merak ediliyor. Bu özel ayın yaklaşmasıyla beraber birçok kişi muharrem ayının ne zaman başlayacağını araştırıyor. 9 Ağustos 2021 Pazartesi günü hem Hicri Yılbaşı olacak hem de Muharrem ayı başlangıcı olarak idrak edilecek.

MUHARREM AYININ ANLAMI NEDİR?

Muharrem Hicri takvime göre yılın birinci ayıdır. Muharrem Arapça bir kelime olup, kelime kökü itibarıyla "haram"dan türemiştir. Sözcük karşılığı, haram olan, yasaklanan anlamındadır. Araplar, İslamiyet öncesi dönemde (Cahiliye döneminde) dahi, kabile yaşantısının bencilliklerinden kaçınarak, Arabi ilk ay olan "muharrem" ayında birbirlerine savaş açmak gibi "yasaklanan" fiillerden kaçınır ve uzaklaşırlarmış.

Muharrem Matemi'nin amacı: Bu türlü acıların bir daha yaşanmaması için gerekli olan insanlık değerlerini ve Alevî öğretisini özümsemektir. Matem süresince bıçağa ve kesici aletlere el sürülmez, kurban kesilmez ve et yenmez. Matem boyunca hiçbir canlıya eziyet edilmez.

Kimsenin kalbini kırmamak, dili ile kimseyi incitmemek, kimse hakkında dedikodu yapmamak Mâtem Orucu'nun temel ilkesidir. Sağlığı yerinde olanlar oruç tutarlar. Matemden amaç, kendine eziyet yapmak değil, kötülük ve katliamların bir daha olmaması adına anmak ve unutmamaktır. Kerbelâ katliamında hasta olması nedeniyle İmam Zeynel Abidin'in kurtulması ve Ali'nin soyunun devam etmesi nedeniyle de Allah'a şükredilir. Bu nedenle Muharrem mâtemi, aşûre geleneği ile biter. 12 gün orucun ardından Aşûre Günü yapılır. 12 değişik malzemeden oluşan aşûre yenilir ve dağıtılır.

MUHARREM ORUCU NE ZAMAN TUTULUR?

Muharrem orucu Muharrem ayı içinde tutulur. Bu oruç dinimizde müstehab kabul edilir. Ayın başında, sonunda veya ortasında (13,14,15. Günler) oruç tutulabilir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) Yahudiler bu ayın 10'uncu gününde oruç tuttuğu için onlara benzememek adına tek başına 10. Gün oruç tutmamış, 10'uncu günden önceki gün oruca başlayıp bir sonraki gün orucu tamamlamıştır. Yani 9, 10, 11. Günlerde oruç tutmuş ve Müslümanların bu şekilde oruç tutmasını önermiştir. Yalnızca Aşure Günü oruç tutmak mekruh kabul edilmiştir.