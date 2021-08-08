Onur Alp Eker nasıl ve neden öldü? Tıp öğrencisi Onur Alp Eker kimdir ve ölüm sebebi belli oldu mu?

Bir yandan üzüntülerini yaşadıklarını diğer yandan otopsi raporunu beklediklerini aktaran Erdoğan, "Raporun 35-40 gün sonra geleceği söylendi ancak ölüm raporunda bir ibare var, 21.30'da öldüğü yazılmış. Demek ki saat 12.00'den o saate kadar güneşin altında yürümüş. Oraya oturdu mu, düştü mü artık nasıl olduysa ölmüş..." diye konuştu.

- Arama çalışmalarına devlet tüm imkanlarıyla destek verdi

Torununu arama çalışmalarına devletin tüm imkanlarıyla destek verdiğine işaret eden Erdoğan, bu konuda yetkililere minnettar olduklarını söyledi.

Tıp fakültesi öğrencisi Onur Alp'in hayallerinin yarıda kaldığını anlatan Erdoğan, "Pandemi döneminde devamlı ders çalışırdı. Hayali doktorluktu, yardımsever bir çocuktu, iyi niyetliydi. Yarım bıraktı gitti bizi. Acımıza kim ortak olduysa kim ilgilendiyse herkese teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.Öte yandan Ankara'daki ön otopsi raporunda Eker'in ölümüyle ilgili arı sokmasına dair bir bilgi bulunmadığı öğrenildi.

Eker'in kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumundan otopsi raporunun beklendiği belirtildi.Kırıkkale Üniversitesinde Tıp Fakültesi öğrencisi olan Onur Eker, bayram tatili için annesiyle birlikte Ankara'nın Pursaklar ilçesinde oturan dedesi Zühtü Erdoğan'ın (65) yanına gitti.Onur Eker ve dedesi, bayramın birinci günü öğle saatlerinde kurbanlık koyunu kesmek için ahırdan çıkardı. Bu sırada kurbanlık koyun dağlık alana doğru kaçtı.