Oxford’a giden yol Alpler’den geçiyor

İsviçre
'nin Crans Montana Bölgesi'nde 2015'te kurulan uluslararası yatılı okul Le Regent
'te aralarında Türk öğrencilerin de olduğu 40 milletten 200 öğrenci eğitim alıyor. Alp Dağları
'nda, açık alanda spor ve sanatla iç içe eğitim alan öğrenciler Oxford
, Cambridge
, Imperial College
gibi dünyanın en saygın üniversitelerine girme konusunda iddialı. Geçtiğimiz gün Bodrum'da tanıtımı yapılan Le Regent'in Okul Direktörü Olivier Gudin, "Le Regent'e kabul edilen Türk öğrenciler, kültürel çeşitliliğe açıklar ve sosyal yeteneklere sahipler. Bu da Türk eğitiminin iyi öğrenci yetişme kapasitesinin bir göstergesidir" dedi. Gudin, SABAH'ın sorularına şöyle cevap verdi:
Dünya genelinde eğitimdeki en önemli sorun sizce nedir?
Bu enteresan ve çok geniş bir soru. Kısaca, iyi eğitimin en önemli esaslarından biri öğretim kalitesi ve sınıf mevcududur. Büyük mevcutlu sınıfların idaresi zordur. Bu noktada umarız ki yakın gelecekte, yapay zekâ ve teknolojinin etkin kullanımı öğretmenlerin büyük gruplara eğitim vermeye adapte olmalarını kolaylaştıracaktır.
Öğrencilere akademik derslerin yanı sıra hayata dair ne öğretiyorsunuz? Okul felsefenizin temel unsurları nelerdir?
Le Regent'teki misyonumuz çocukların sportif, artistik veya sosyal yetenekleri vasıtasıyla kişiliklerini geliştirmektir. Muazzam tesislerimiz ve açık alan eğitim programımızla beraber spor, müfredatımızın önemli bir parçasıdır. Sınıf arkadaşları, öğretmenler ve özel öğretmenler ile iletişim sınıf dışında ve ömür boyu arkadaşlık kurmada da çok önemlidir.
'SPORA YÖNLENDİRİN'
Bu öğrenciler gelecekte dünya için ne yapacak? Neye katkı sunabilirler?
Öğrencilerimiz, spor, müzik, sanat ile ilgilidir. Uluslararası toplumla iletişime geçebilecek şekilde diğer kültürlere açıktır. Mezun olduklarında İngiltere
, ABD veya Avrupa'daki en iyi üniversitelere gidecektir, örneğin Cambridge, Oxford, Imperial College veya NYU. İsviçre Alpleri
'nin kalbinde geçirdikleri zaman onların çevresel duyarlılıklarını artırır. Ayrıca dünyayı daha iyi bir yer yapmak için birçok insani projede yer alırlar.
Öğrencilerinizin yetenek ve ilgi alanlarını keşfetmek için nasıl bir yöntem uyguluyorsunuz?
Özel öğretmenler ve yatakhane sorumluları ile beraber her öğrenciye has zorunlu ve seçmeli aktiviteleri içeren bir ders programı oluşturulur. Her yılın başında değişik sporlar ve aktivitelere katılır ve kendileri için en uygun olanı seçerler. Kışın tüm öğrenciler uzman eğitimcilerden kayak dersleri alırlar. Dağ yürüyüşlerine çok önem veririz. Her öğrenci her dönem en az bir yürüyüşe katılmak zorundadır.
Tüm dünyayı etkileyen pandemi döneminde nasıl bir eğitim sistemi uyguladınız? Birçok ülkede eğitimler online devam etti. Okulunuzu nasıl açık tutmayı başardınız?
İsviçre'de okullar, Mart 2020 ortasından Mayıs 2020 ortasına kadar birkaç ay kapatıldı. Şansımıza 2020-2021 eğitim yılında yüz yüze eğitimi devam ettirebildik. Bu süreçte PCR testleri, Kovid şüphesi olan öğrencileri karantinaya almak dahil olmak üzere hijyen protokollerine tavizsiz uyarak yüz yüze eğitimi gerçekleştirdik.
Pandemi döneminde çocukların akademik kayıplardan çok, fiziksel ve sosyal etkinliklerden uzak kalması sonucu oluşabilecek problemlerden endişe duyuluyor. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bu kayıplar nasıl giderilebilir?
Aslında uzaktan eğitim dünyada çocukların eğitimine devam etmek için bir yol, fakat bazı sonuçları var. Sosyal etkileşimin yokluğu, ekran başında geçirilen tüm gün, öğretmenlerin daha az desteği bazı çocukların psikolojisini kötü etkiledi. Bu çocuklara destek için ebeveynlerin ellerinden geleni yapması çok önemlidir. Çocuklarının sınıf saatleri dışında da arkadaşlarıyla görüşmeleri ve mümkün olduğu kadar spor ve müzikle uğraşmaları noktasında çocuklarını zorlamaları gerekir.
ÖĞRETMEN PROFİLİNİZ NASIL? MESLEKİ GELİŞİMLERİNİ NASIL SAĞLIYORLAR?
Bütün öğretmenlerimizin yüksek lisansı, yoksa da lisans ve pedagoji eğitimi vardır. Ders içi teknolojiler, pedogojinin gelişimi, derslerini nasıl daha çekici yapabilecekler ve yeni nesillerin ilgisini nasıl çekebilecekleri noktasında düzenli eğitimlere tabi tutuluyorlar. İsviçre'deki diğer önde gelen uluslararası yatılı okullardaki meslektaşları ile fikir alışverişinde bulunmaları teşvik ediliyor.
Ölçme ve değerlendirmeleri nasıl yapıyorsunuz? Öğrencilere karne veriliyor mu? Sınıf tekrarı yapılıyor mu?
Her 3 dönem sonunda ebeveynlere karne göndererek sürekli bir değerlendirme var. Sınavlar ocak, mayıs ve haziran aylarında yapılır. Notlar IB (International Baccalaureate) sistemine uygun olarak 1 ile 7 arasındadır. 7 en yüksek nottur.
OBEZİTEYE DİKKAT
Okulun pazarlama müdürü ve ayrıca İsviçre'deki ünlü bir kliniğin direktörü olan Stefano Bertolone, sağlık açısından çocukların karşısındaki en önemli tehlikenin obezite olduğunu söyledi. SABAH'a konuşan Bertolone, "Son yıllarda obezite düzeylerinde çok endişe verici bir artış gördük. Bu veriler ciddiye alınmalı çünkü önlem alınmazsa önümüzdeki yıllarda kalp damar hastalıklarında mutlaka bir artış göreceğiz. Obezite, yüksek tansiyona ve kalp krizlerine yol açabilir ve bu, bir çocuğun hayatını sadece akademik düzeyde değil, aynı zamanda kişisel olarak da etkileyebilir" dedi.
TÜRK ÖĞRENCİLERE ÖVGÜ
Olivier Gudin, "Türk öğrenciler kültürel çeşitliliğe açık" dedi ve ekledi: "Bu da Türk eğitiminin iyi öğrenci yetiştirme kapasitesinin göstergesi."