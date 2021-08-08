Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 8 Ağustos Şans Topu çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

"Şans Topu sonuçları" Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında MP TV ile Youtube ortak canlı yayınında kazandıran numaralarla belirlenerek şans oyunu severlere duyurulmaya devam ediliyor. Bugünkü MP TV canlı çekilişi için Milli Piyango Online üzerinden oyunu oynayan ve şanslı numaraları öğrenerek büyük ikramiye sorgusu yapmak isteyenler MPİ 8 Ağustos Şans Topu sonuçları açıklandı mı? sorusu üzerinden araştırmalarını sürdürüyor.

ŞANS TOPU SONUÇLARI (8 AĞUSTOS)

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile 8 Ağustos Şans Topu çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama sayfası detayları şöyle;