Şereflikoçhisar’dan yardım eli

Muğla'daki yardım bölgesinde zarar gören vatandaşların ihtiyaçlarında kullanılmak üzere kuru gıda, hijyen, temel ihtiyaç malzemeleri ve sudan oluşan 28 palet yardım kolisi dualar eşliğinde Milas ilçesine dualar eşliğinde gönderildi. Şereflikoçhisar Belediye Başkanı Memiş Çelik yangından etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek ''AK Parti Ankara İl Başkanlığı'nın başlatmış olduğu kampanyasına Şereflikoçhisar Belediyesi olarak bizler de, bugün yardım TIR'ını bölgeye gönderiyoruz. TIR'ımızda 28 palet yardım malzemesi bulunuyor,14 palet kuru gıda, 14 palet su olmak üzere en kısa sürede bölgeye yardımlarımızı ulaştıracağız" dedi.

Orman yangınları sürecinde birçok provokasyonun yaşandığına dikkat çeken Çelik ''Bu sadece bugün itibariyle yapılan bir şey değil, geçmiş dönemde de Gezi olaylarıyla, daber girişimiyle ve bugün yangınları fırsatı çevirerek, bu yangınları çıkaranlar provokasyonlara sebep oluyor. Ne yaparlarsa yapsınlar amaçlarına ulaşamayacaklar, Türkiye'de güçlü bir devlet, güçlü bir hükümet var her türlü provokasyonlara da verilecek bir cevabımız var. Bu ülkenin huzuruna kastedenleri kınıyorum'' diye konuştu.

AK Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı Serkan Korkutata yaptığı konuşmasında yangın haberleri aldıkları ilk anda yardım çalışmalarına başladıklarını ifade ederek ''Esnaf ağabeylerimizden rica ettik dükkanlarını açtırdık, bölgeden bir tır ayarladık ve ilk tırımızı sabah ezanı ile yolcu ettik. Adana'ya ilk yardımı bizler ulaştırmış olduk'' dedi.