Silahla oynarken kendini vurdu

Diyarbakır
'da bulduğu tabancayla evde oynayan 14 yaşındaki H.K. adlı kız çocuğu kendini vurdu. Hastaneye kaldırılan kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Bağlar İlçesindeki Mevlana Halit Mahallesinde evlerinin yakınındaki boş bir inşaat alanında bulduğu tabancayı eve getiren H.K. silahla oynamaya başladı. İddiaya göre dolu tabancayı kurcaladığı sırada silah ateş aldı ve karnından yaralandı. Silah sesi üzerine anne A.K. odaya girince kızını kanlar içinde buldu. Komşuların da yardımıyla eve gelen ambulansla hastaneye kaldırılan kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.