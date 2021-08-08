Şile’de denize girmek yasaklandı

Şile Kaymakamlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "8 Ağustos Pazar günü, rüzgarın Kuzey (Yıldız) ve Kuzeydoğudan (Poyraz) 3-5 şiddetinde, dalga yüksekliğinin 1 ila 2 metre yer yer 2.5 metre ve havanın sağanak yağışlı olacağı tahmin edilmektedir. Şile Sahil Güvenlik Komutanlığı ve ilgili kurumlarımızdan sahillerimizdeki hava/deniz durumuna ilişkin aldığımız anlık bilgilere göre ilçemiz plajlarında dalga yüksekliğinin hali hazırda 2 ila 2.5 metre olduğu bildirilmiştir. Kaymakamlığımızca 8 Ağustos Pazar (bugün) saat 09.00 itibariyle gün boyu ilçemiz sahillerindeki yoğun dalga ve akıntı nedeniyle vatandaşlarımızın can ve mal emniyetini korumak amacıyla denize girmek yasaklanmıştır" denildi.