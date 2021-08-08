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Giriş Tarihi: 8.8.2021 14:41

Şile’de denize girmek yasaklandı

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Şile’de denize girmek yasaklandı

Şile'de 2 buçuk metreyi bulacak yoğun dalga, sağnak yağış ihtimali  ve akıntı nedeniyle kaymakamlık tarafından Pazar günü denize girmek yasaklandı.

Şile Kaymakamlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "8 Ağustos Pazar günü, rüzgarın Kuzey (Yıldız) ve Kuzeydoğudan (Poyraz) 3-5 şiddetinde, dalga yüksekliğinin 1 ila 2 metre yer yer 2.5 metre ve havanın sağanak yağışlı olacağı tahmin edilmektedir. Şile Sahil Güvenlik Komutanlığı ve ilgili kurumlarımızdan sahillerimizdeki hava/deniz durumuna ilişkin aldığımız anlık bilgilere göre ilçemiz plajlarında dalga yüksekliğinin hali hazırda 2 ila 2.5 metre olduğu bildirilmiştir. Kaymakamlığımızca 8 Ağustos Pazar (bugün) saat 09.00 itibariyle gün boyu ilçemiz sahillerindeki yoğun dalga ve akıntı nedeniyle vatandaşlarımızın can ve mal emniyetini korumak amacıyla denize girmek yasaklanmıştır" denildi.

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Şile’de denize girmek yasaklandı
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