Son dakika! Bakanlar yangınlarla ilgili son durumu değerlendiriyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"89 hava aracının günlük koordinasyonunu yapmak durumunda kalıyoruz. Zor bir operasyon. Genel itibarıyla Muğla'daki tüm yangınlarla ilgili durum iyiye doğru gidiyor. Yunanistan'ın uçak talebi var. Bunu değerlendirmeye çalışıyoruz.

"MUĞLA'DA 180 BİN TON SU ATILDI"

Bizdeki yangınların hafiflemesiyle beraber eğer sağlayabileceksek bunu da Yunanistan'a sağlıyor olacağız. Muğla'da şu ana kadar 10 bin 400'e yakın sorti yapıldı, 180 bin ton su atıldı.

"10 JANDARMA HELİKOPTERİ BİZLERE KATILDI"

Şu anda yerleşim yerlerini tehdit eden bir yangımız yok. 10 jandarma helikopteri çok kısa bir süre içinde bambi takarak su atmaya bizlere katıldı.

"7 BİN 220 ÇİFTÇİNİN HASAR TESPİTİ YAPILDI"

"6 ilde 22 ilçe, 172 köyde 7 bin 220 çiftçinin hasar tespiti yapıldı. Muğla'da 16 orman yangını meydana geldi. 6 uçak, 39 helikopter, 630 arazöz, 128 iş makinesi ve 3 bin 600 personel görev yaptı.

"YANAN YERLERİN BAŞKA MAKSATLA KULLANILMASI SÖZ KONUSU DEĞİL"

Yanan yerlerin başka maksatla kullanılması söz konusu değil, buralar yeniden ağaçlandırılacak."