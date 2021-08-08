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Giriş Tarihi: 8.8.2021 20:10 Son Güncelleme: 8.8.2021 20:10

Son Dakika Haberi - Datça Yarımadası açıklarında deprem! Muğla - Marmaris ile Aydın’da da hissedildi!

Son Dakika Haberi - Datça Yarımadası açıklarında deprem! Muğla - Marmaris ile Aydın’da da hissedildi!

Aktif fay hatlarının uzanış yönünde bulunan ülkemizde son dakika depremleri meydana geliyor. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayınlanan son depremler listesi verilerine göre Akdeniz - Datça yarımadası açıklarında 3.7 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Sarsıntılar Muğla ve Aydın illerimizde de hissedildi. Son dakika depreminin ardından vatandaşlar panik yaşadı. İşte son dakika deprem haberinin detayları…

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ın sürekli olarak güncellediği ve kamuoyuna duyurdu son depremler listesine göre Akdeniz, Datça Yarımadası açıklarında saat 19:55'de 3.7 şiddetinde bir son dakika depremi meydana geldi. Yerin 14.48 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Muğla ve Aydın illerimizde de hissedildi. Sarsıntıların ardından çevre il ve ilçelerde yaşayan vatandaşlar da panik yaşadı.

SON DAKİKA: MUĞLA - DATÇA AÇIKLARINDA KORKUTAN DEPREM!

Akdeniz, Muğla - Datça yarımadası açıklarında meydana gelen son dakika deprem olayıyla ilgili detaylar şöyle;

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD SON DEPREMLER VERİLERİ

DEPREMİN KONUMU

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Son Dakika Haberi - Datça Yarımadası açıklarında deprem! Muğla - Marmaris ile Aydın’da da hissedildi!
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SON DAKİKA