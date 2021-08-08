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Giriş Tarihi: 8.8.2021 18:01 Son Güncelleme: 8.8.2021 18:18

Son dakika! Datça'daki yangın kontrol altına alındı

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Son dakika! Datça’daki yangın kontrol altına alındı

Muğla'nın Datça ilçesi Eski Datça mevkiinde ormanlık alanda yangın çıktı. Havadan ve karadan yapılan müdahaleler ile yangın kontrol altına alındı. Bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

Muğla Datça'da yerleşim yerlerine yakın makilik alanda yangın çıktı. Alevlerin yayıldığı bölgeye havadan ve karadan yangın söndürme ekipleri sevk edildi.

Muğla'nın Milas, Köyceğiz, Menteşe, Yatağan, Kavaklıdere ve Seydikemer ilçelerinde devam eden orman yangınlarına müdahaleler devam ederken, Datça'nın Eski Datça mevkiinden de yangın haberi geldi.

Datça'nın Eski Datça Mahallesinde yangın başladı. Makilik alanda çıkan yangında ihbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Makilik alanda yerleşim yerlerine yakın noktada başlayan yangın kısa sürede yayılmaya başladı. Alevlerin yükseldiği bölgeye havadan ve karadan yangın söndürme ekipleri yönlendirildi.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Ekipler havadan ve karadan müdahale ile yangını kontrol altına almaya çalışıyor. Ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucu yangın kontrol altına alındı. Bölgedeki soğutma çalışmaları ise devam ediyor.

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Son dakika! Datça'daki yangın kontrol altına alındı
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