Son dakika: Datça'daki yangın kontrol altına alındı! İşte Türkiye'deki yangınlarda son durum | Video

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Ekipler havadan ve karadan müdahale ile yangını kontrol altına almaya çalışıyor. Ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucu yangın kontrol altına alındı. Bölgedeki soğutma çalışmaları ise devam ediyor.

FAHRETTİN ALTUN: 239 YANGININ 234'Ü KONTROL ALTINA ALINDI

İletişim Başkanı Fahrettin Altun Türkiye'de art arda çıkan orman yangınlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Yangınlara karşı devletin tüm imkanlarını kullanarak mücadeleye devam ettiğini vurgulayan Altun, "Şu ana kadar 47 ilimizde çıkan toplam 239 yangının 234'ü yoğun ve gayretli çalışmalar sonucu kontrol altına alındı" dedi.