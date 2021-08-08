Muğla Datça'da yerleşim yerlerine yakın makilik alanda yangın çıktı. Alevlerin yayıldığı bölgeye havadan ve karadan yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Muğla'nın Milas, Köyceğiz, Menteşe, Yatağan, Kavaklıdere ve Seydikemer ilçelerinde devam eden orman yangınlarına müdahaleler devam ederken, Datça'nın Eski Datça mevkiinden de yangın haberi geldi.
Datça'nın Eski Datça Mahallesinde yangın başladı. Makilik alanda çıkan yangında ihbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Makilik alanda yerleşim yerlerine yakın noktada başlayan yangın kısa sürede yayılmaya başladı. Alevlerin yükseldiği bölgeye havadan ve karadan yangın söndürme ekipleri yönlendirildi.
Son dakika: Datça'daki yangın kontrol altına alındı! İşte Türkiye'deki yangınlarda son durum | Video
YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
Ekipler havadan ve karadan müdahale ile yangını kontrol altına almaya çalışıyor. Ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucu yangın kontrol altına alındı. Bölgedeki soğutma çalışmaları ise devam ediyor.
FAHRETTİN ALTUN: 239 YANGININ 234'Ü KONTROL ALTINA ALINDI
İletişim Başkanı Fahrettin Altun Türkiye'de art arda çıkan orman yangınlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Yangınlara karşı devletin tüm imkanlarını kullanarak mücadeleye devam ettiğini vurgulayan Altun, "Şu ana kadar 47 ilimizde çıkan toplam 239 yangının 234'ü yoğun ve gayretli çalışmalar sonucu kontrol altına alındı" dedi.
"16 UÇAK, 65 HELİKOPTER KATILDI"
Sahadaki ekiplerin yangının ilk gününden bugüne kadar özveriyle çalıştığını aktaran Altun, "Cumhurbaşkanımızın anbean takip ettiği çalışmalara 6 bine yakın personel, 16 uçak, 9 İHA, 65 Helikopter, 150 iş makinesi ve 850 arazöz katıldı." ifadelerini kullandı.
Altun açıklamalarının devamında şu ifadelere yer verdi:
Yangının yol açtığı hasarları gidermek için 79 milyon 400 bin TL nakdi yardımın gönderildiği afet bölgelerinde 4409 vatandaşımıza barınma hizmeti veriliyor. Günlük 284.852 kişi/öğün sıcak yemeğin dağıtıldığı bölgelerde 351.310 kumanya vatandaşlarımıza ulaştırılmıştır.
"DEVLETİMİZ TÜM İMKANLARIYLA MİLLETİMİZİN HİZMETİNDEDİR"
Tarım ve hayvancılık faaliyetlerinden ortaya çıkan zararlar hızla giderildiği gibi evleri yangından zarar gören vatandaşlarımızın yeni evlerinin temeli de atıldı ve inşa çalışmaları hızla başladı. Devletimiz, tüm imkanlarıyla milletimizin hizmetindedir.
"DÖRT BİR YANI YENİDEN YEŞİLLENDİRECEĞİZ"
Hamdolsun, yangınların önemli ve büyük bir kısmı söndürüldü. Yıl sonuna kadar Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda 252 milyon fidanı topraklarımızla buluşturup dört bir yanı yeniden yeşillendireceğiz.
"VATANDAŞLARIMIZIN ASILSIZ HABERLERE İTİBAR ETMEMESİNDE BÜYÜK YARAR VARDIR"
Bir kez daha ifade etmek isterim, kıymetli vatandaşlarımızın kaynağı belirsiz, asılsız haberlere itibar etmemesinde ve büyük bir özveriyle gerçekleştirilen çalışmaları doğrudan sahadan aktaran resmî kurumlarımız ve yetkili merciler üzerinden takip etmesinde büyük yarar vardır.