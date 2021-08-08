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Giriş Tarihi: 8.8.2021 08:13 Son Güncelleme: 8.8.2021 08:22

Son dakika haberi: Balıkesir'de korkunç kaza! 14 kişi hayatını kaybetti

DHA
Son dakika haberi: Balıkesir’de korkunç kaza! 14 kişi hayatını kaybetti

Gelen son dakika haberine göre; Balıkesir'de korkunç bir kaza yaşandı. Balıkesir Valiliğinin yaptığı açıklamaya göre; bir yolcu otobüsü yoldan çıkarak takla attı. Kaza sonucu 11 kişi kaza yerinde, 3 kişi hastanede olmak üzere 14 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı.

Son dakika haberi.. Balıkesir OSB Çevre Yolunda Edremit istikametine doğru seyir halinde olan bir yolcu otobüsünün yoldan çıkarak takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 14 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi ise yaralandı.

Balıkesir Valiliği sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"08.08.2021 Pazar günü saat 04.40 sıralarında Balıkesir OSB Çevre Yolunda Edremit istikametine doğru seyir halinde olan bir yolcu otobüsünün yoldan çıkarak takla atması sonucunda meydana gelen trafik kazasında maalesef 11 vatandaşımız kaza mahalinde, 3 vatandaşımız hastanede olmak üzere 14 kişi hayatını kaybetmiş, 18 vatandaşımız ise yaralanmıştır.

112 acil müdahale ekiplerimiz ve trafik birimlerimiz kaza mahalline çok kısa sürede ulaşarak yaralı vatandaşlarımızın tamamının Balıkesir'de bulunan 5 ayrı hastaneye sevk edilmesini sağlamış olup tedavileri devam etmektedir.

Bu elim trafik kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz"

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Son dakika haberi: Balıkesir'de korkunç kaza! 14 kişi hayatını kaybetti
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