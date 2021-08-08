Sosyal medyadan kripto para vurgunu! Mühendis 370 bin TL dolandırıldı...’Ya insan buna nasıl kanar’ derdim

"SAHTE FATURALAR GÖNDERDİLER"

Erhan G., "Siz bu işten ne kazanıyorsunuz? diye sorduğumda 'Bizim de kâr payımız yüzde 25' dediler. Daha sonra ben 10 bin TL yatırdım 2 saat sonrasında bana dönüş yaptılar. 'Erhan Bey 117 bin TL gibi bir kazancınız var. Fatura bedeli olarak 17 bin 300 TL gönderirseniz paranızı göndereceğiniz IBAN hesabına aktaracağız' dediler. Daha sonra kendi kar paylarını istediler, onunla alakalı da bir fatura gönderdiler. Ben onu da gönderdim. Sonrasında yine bana 40 küsur bin liralık bir bitcoin faturası gönderdiler. Ben tabii mecburen paramı geri almak için o parayı da gönderdim" dedi.

"İNSAN BUNA NASIL KANAR, NASIL İNANIR DERDİM"

Kendisinden daha sonra sözde Maliye Bakanlığı'nın vergisi olarak 127 bin TL daha talep edildiğini anlatan Erhan G. "Benim hesabımda 127 bin TL para yok. Param bitti dediğimde 'Kredi çekin ya da eşinizden dostunuzdan isteyin' dediler. Bunun için de bankadan 45 bin TL gibi bir kredi aldım. Toplamda 370 bin TL param gitti. Bu örnek olmalı herkese. 'Ben dolandırılmam' diyen olmasın. Ben de televizyonda, haberlerde gördüğüm zaman 'Ya insan buna nasıl kanar, nasıl inanır bunlara' derdim. Ama işte en nihayetinde çok büyük konuşmamak gerekiyor. Biz de bu mağdurlardan birisi olduk" ifadelerini kullandı.