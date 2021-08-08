"Süper Loto sonuçları" haftalık düzende 3 gün Milli Piyango Online aracılığıyla Youtube - MP TV canlı yayınında çekilen şanslı numaralarla oyunu oynayanlara duyuruluyor. Bugünkü MP TV canlı çekilişine Milli Piyango Online üzerinden kupon doldurarak dahil olan şans oyunu severler MPİ 8 Ağustos Süper Loto sonuçları açıklandı mı? sorularına yanıt aramaya devam ediyor.

SÜPER LOTO SONUÇLARI (8 AĞUSTOS)

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile 8 Ağustos Süper Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama sayfası detayları şöyle;