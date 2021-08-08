Tatvan’da orman yangınlarında hayatını kaybedenler için fidan dikildi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 28 Temmuz'da, Muğla'nın Marmaris ilçesinde 29 Temmuz'da farklı noktalarda yangın çıktı. Yangınlarda Antalya'da 7, Muğla'da ise 1 kişi hayatını kaybetmişti.

Tatvan Belediyesi ise Nemrut Fest etkinliği kapsamında gerçekleştirecekleri konser ve halk oyunları programlarını iptal ederek yangında hayatını kaybeden vatandaşlar için fidan dikme etkinliği gerçekleştirdi.

DÜNYANIN CİĞERLERİ YANDI

Antalya ve Marmaris yangınları ile ciğerlerinin yandığını kaydeden Tatvan Belediyesi Başkanı Mehmet Emin Geylani, "Dünyanın ciğerleri yandı. Orada rahmete giden vatandaşlarımıza, görevli personellerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına sabır diliyorum. Yaralılara da acil şifalar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Orman yangını ve vefat eden işçiler için fidan dikme etkinliği düzenlediklerini hatırlatan Geylani, şöyle devam etti: "Onların anısına fidan ektik. Konser ve oyun programlarımızı iptal ettik. Amacımız burada onları hatırlamak. Onların anısına ağaçlar dikmek. Biz Tatvan Belediyesi olarak inan ki orada çıkan yangın bizimde ciğerlerimizi yaktı. Şuan personellerimiz araçlarımız yangın bölgesinde. Oradaki ateşi söndürmek için su taşıyorlar. Orada mücadele içindeler. Bizde burada elimizden geldiği kadar bu acıyı hissediyoruz."

MİLYONLARI BULACAK

Yanan her ağacın karşılığında misliyle ağaç dikeceklerini vurgulayan Geylani, "Bu ağaç ekimi binleri, milyonları bulacak. Yeşil vatanımıza biz sahip çıkacağız. Ekilen ağaçların misliyle binlerce misliyle ekimi gerçekleştirilecek. Biz başta söylediğimiz gibi bin ölür bin diriliriz. İnan ki yeşil vatanımıza sahip çıkacağız. Başta Tatvan'ı, Bitlis'i yemyeşil alana getireceğiz tekrardan." dedi.

Hayatını kaybedenlerden dolayı buruk bir etkinlik yaşadıklarını söyleyen Geylani, Nemrut Festivali'ni daha büyük çapta kutlamak istediklerini dile getirdi.

Vatandaşları Tatvan'a davet eden Geylani, şöyle konuştu: "Gelip burayı görsünler. Türkiye'nin en büyük gölü Van Gölü akabinde en büyük krater gölü Bitlis Tatvan sınırlarımız içinde. Ben onları buraya davet ediyorum. Gelip görsünler. Gerçekten gelip görünmesi gereken doğa harikası bir yer."

Fidan dikimi sonrası festivale katılan gençler ve vatandaşlar bisikletleriyle bölgeyi dolaşıp gölde de yelken gösterisi düzenlediler.