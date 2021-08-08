3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Çarpışmanın etkisiyle araçta bulunan sürücü N.S., (59) S.S., (55) Z.M.S. (20) ağır yaralanırken, E.T.S. (30) ise olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapıldıktan sonra hastaneye sevk edilen S.S. ve Z.M.S. de yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Durumu ağır olan sürücü N.S. ise Malkara Devlet Hastanesinden Tekirdağ Şehir Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.

Bölgeye gelen polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Tekirdağ'da korkunç kaza! Otomobil istinat duvarına çarptı: 3 ölü | Video