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Giriş Tarihi: 8.8.2021 19:03 Son Güncelleme: 8.8.2021 19:15

Tekirdağ'da korkunç kaza! Otomobil istinat duvarına çarptı: 3 ölü

İHA
Tekirdağ’da korkunç kaza! Otomobil istinat duvarına çarptı: 3 ölü

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde, bir otomobilin henüz bilinmeyen bir nedenle istinat duvarına çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetti, aracın sürücüsü ise ağır yaralandı.

Feci kaza, sabah saatlerinde Tekirdağ'ın Malkara ilçesi Yeni Sanayi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sürücü Nadim Sevinç idaresindeki 34 COB 352 plakalı araç, henüz bilinmeyen bir nedenle istinat duvarına çarptı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye kısa sürede acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Çarpışmanın etkisiyle araçta bulunan sürücü N.S., (59) S.S., (55) Z.M.S. (20) ağır yaralanırken, E.T.S. (30) ise olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapıldıktan sonra hastaneye sevk edilen S.S. ve Z.M.S. de yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Durumu ağır olan sürücü N.S. ise Malkara Devlet Hastanesinden Tekirdağ Şehir Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.
Bölgeye gelen polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Tekirdağ'da korkunç kaza! Otomobil istinat duvarına çarptı: 3 ölü | Video

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Tekirdağ'da korkunç kaza! Otomobil istinat duvarına çarptı: 3 ölü
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