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Giriş Tarihi: 8.8.2021

Türkiye yağışlı havanın etkisi altına girdi

Şerif Can Şerif Can
Türkiye yağışlı havanın etkisi altına girdi

Sıcaklar gitti, yağışlı hava geldi... İstanbul’da şimşekler geceyi aydınlatırken, yangınlarla mücadele eden Antalya’da sağanak etkili oldu

Meteoroloji'den yapılan değerlendirmelere göre, bugün yurt genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yaklaşık 10 gündür orman yangınları ile mücadele eden Antalya kent merkezinde sağanak yağmur etkili oldu. Yağmura hazırlıksız yakalanan birçok vatandaş, kapalı alanlara sığındı. Bazı vatandaşlar ise yağmur sularının iş yerlerine girmemesi için büyük çaba sarf etti. Bazı turistler ise üzerlerine giydikleri yağmurlukla yürüyüş yapmayı tercih etti.

SELE UYKUDA YAKALANDILAR
Meteoroloji Genel Müdürlüğü hafta sonu Marmara Bölgesi'nde kuvvetli sağanak yağışın etkili olacağı uyarısında bulunmuştu. Uyarıların ardından gece saatlerinde İstanbul Arnavutköy'de yağmur bulutlarının çıkardığı şimşekler geceyi aydınlattı. Bursa'da sabaha karşı etkili olan sağanak yağış sele sebep oldu. Kestel ve Yıldırım ilçelerinin bazı mahallerinde dere yatakları taştı. Sel sularına uykuda yakalanan vatandaşların imdadına arama kurtarma ve belediye ekipleri yetişti. Aşırı yağışlar Şırnak'ta da etkili oldu.



DOLUYA KARŞI BATTANİYELİ ÖNLEM
Günlerdir aşırı sıcaklardan kavrulan Kocaelililer, gök gürültülü sağanak yağış, fırtına ve dolu uyarıları üzerine tedbir aldı. Bazı vatandaşlar, aracını kapalı otoparka çekerken, bazıları da battaniye ve yataklarla araçların üzerlerini örttü.

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Türkiye yağışlı havanın etkisi altına girdi
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