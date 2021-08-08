Ümitcan Uygun’a yönelik ’şerefsiz’ kelimesi sert eleştiri sayıldı

Aleyna Çakır'da tespit edilen doku ve sperm örneğinin Ümitcan Uygun'ın DNA'sı ile uyumlu olduğuna ilişkin habere M.K isimli kadın Instagram hesabından 'O şerefsizin ölüsünü görürüm inşallah' paylaşımını yaptı. Uygun'un avukatı paylaşımın hakaret içerdiği gerekçesiyle M.K hakkında suç duyurusunda bulundu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında M.K'nın kullandığı cümlenin hakaret değil sert eleştiri kapsamında kaldığı belirtilerek kovuşturmaya yer olmadığı kararı verildi.

'ŞEREFSİZ' KELİMESİ HAKARET SAYILMADI

Cumhuriyet Savcısı Mehmet Taştan'ın hazırladığı kararda, Ümitcan Uygun'un Aleyna Çakır dosyasında şüpheli konumda olduğu, Türkiye'de yaşanan kadın cinayetlerine karşı yoğun bir duyarlılık, bu suçun failine karşı ise derin bir öfkenin geliştiği kaydedildi. Kasten öldürme suçunun şüphelisi Ümitcan Uygun'un iddia olunan suçtan dolayı pişmanlık belirtisi göstermek yerine muhatabına seni de öldüreceğim şeklinde sözler söylemesinin toplumsal infiali artırdığı belirtildi.

"SERT ELEŞTİRİ"

Kararda, "O şerefsizin ölüsünü görürüm inşallah biçimindeki yazıda geçen 'ölüsünü görürüm inşallah' ibaresinin beddua, 'o şerefsiz ibaresinin ise olgusal temellere dayanan değer yargısı olduğu ve sert eleştiri kapsamında kaldığı, hakaret suçunun unsurlarını barındırmadığı anlaşılmakla kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.