Vaka sayısı 25 bin 100, vefat 112

Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosuna göre Türkiye
'de dün 246 bin 37 Kovid-19 testi yapıldı, 25 bin 100 kişinin testi pozitif çıktı, 112 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 6 bin 758 oldu. 18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 67.15, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 46.20 olarak kayda geçti. Türkiye'de düne kadar yapılan aşı sayısı 41 milyon 682 bin 97'si birinci doz, 28 milyon 678 bin 592'si ikinci doz, 5 milyon 496 bin 567'si üçüncü doz olmak üzere 75 milyon 857 bin 256'ya yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya üzerinden, "Vaka sayılarının hafta sonu olmasına rağmen yüksek seyretmesi sorun olabilir. Bunun önünü almak için aşı olmalı" paylaşımında bulundu.