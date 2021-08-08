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Giriş Tarihi: 9.8.2021 01:33

Van'da zincirleme trafik kazası! 10 kişi yaralandı

AA
Van’da zincirleme trafik kazası! 10 kişi yaralandı

Van'ın Başkale ilçesinde, kafa kafaya çarpışan iki otomobilin yoldan geçen TIR'a da çarpması sonucu meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2'si çocuk 10 kişi yaralandı.

Van'dan gelen kaza haberi deyim yerinde ise kan dondurdu.

Van-Hakkari kara yolunun 85. kilometresindeki Örmetaş Mahallesi yakınlarında 31 B 5869 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen 01 AFT 463 plakalı otomobil çarpıştı.

10 KİŞİ YARALANDI

İki otomobilin yoldan geçen tıra da çarpması sonucu 2'si çocuk 10 kişi yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslar, yaralıları Başkale Devlet Hastanesine kaldırdı.

Otomobillerin kullanılamaz hale geldiği kazada, ekipler çevrede önlem alarak trafiğin kontrollü ilerlemesini sağladı.

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Van'da zincirleme trafik kazası! 10 kişi yaralandı
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