Yangından yaralanan hayvanlar için tam teçhizatlı sahra hastanesi kuruldu

Antalya'nın farklı noktalarında çıkan orman yangınlarında çok sayıda hayvan hayatını kaybetti. Ağır yaralı olan hayvanların eski sağlıklarına kavuşturulması için de Manavgat'ta tam teçhizatlı sahra hastanesi kuruldu. Yangından yaralı olarak kurtulan hayvanlar, yangının yaşandığı mahalle ve köylerden alınarak sahra hastanesine getirildi. Burada uzman hekimler tarafından çeşitli hayvanların tedavileri yapılıyor. Ayrıca, şehir dışından ve yurt dışından gelen çok sayıda gönüllü yardımsever, yaralı hayvanların eski sağlıklarına kavuşabilmeleri için canla başla mücadele eden hekimlere yardımcı oluyor.

Hayvan Hakları Federasyonu İstanbul Temsilcisi Zuhal Arslan, sahra hastanesine ilişkin bilgi verdi. Yangından etkilenen ve zarar gören hayvanlar için burada bulunduklarını kaydeden Arslan, "Yangından birçok hayvan zarar görmüş ama durum şunu gösteriyor ki en çok çiftlik hayvanları zarar görmüş. Koyun, inek, keçi, buzağı. Ahırları kitli olduğu için de yanan birçok çiftlik hayvanı var. Ağır olanları burada tedavi ediyoruz. Onun dışında kedi, köpek, kaplumbağa, güvercin gibi hayvanlarda var ve yangından çok fazla etkilenmişler. Sanırım en büyük zararı hayvanlar ve doğa aldı." şeklinde konuştu.

HEKİMLER HAYVANLARIN ESKİ SAĞLIKLARINA KAVUŞABİLMELERİ İÇİN ÇALIŞIYOR

Türkiye'nin dört bir yanından gelen uzman ekipler ile yaralı hayvanlara müdahale ettiklerini kaydeden Arslan, "Burada yanık tedavisi yapılıyor. Duman etkili akciğer sorunları oluşan hayvanlar da var. Hekimlerimiz bu hayvanların eski sağlıklarına kavuşabilmeleri için bakımlarını yapıyorlar" dedi.

"HAKSIZLIĞA UĞRUYORUZ"

Sosyal medya eleştirilerine de yanıt veren Arslan, "Bu çok üzücü bir durum. Burada olmayan ne yaşandığını bilemez. O arkadaşlara keşke vaktiniz olsa da buraya gelseniz ve nasıl canla başla çalıştığımızı görseniz diyorum. Hayvan Hakları Federasyonu olarak 7 tane hayvan hastanesine sorduk ve hepsi küçükbaş hayvan alamayacaklarını ilettiler. Biz burada onlar için özel birkaç çadır kurduk. Yoğun bakım, daha iyi olanlar gibi gruplara ayırdık. Burada bütün teçhizatımız var. Hayvanlar için özel salon tipi klimalar alındı. Çünkü hem yanıklar hem de hava çok sıcak ve onları soğutacak başka bir klima yok. Yatakları her gün değişiyor, her gün çarşafları değişiyor, samanları değişiyor. Gönüllüler sağolsun 24 saat esasına göre görev yapıyorlar. Bazısı evlerine veya otellerine gitmeden burada hayvanlarla birlikte yatıyor, onların başında bekleyip gözyaşı döküp onları besliyorlar. Bu hayvanlara burada müzik bile dinletiyoruz. Yoğun bakıma insan da almıyoruz ki strese girmesinler. Haksızlığa uğradığımızı düşünüyorum. Birçok gönüllünün emeğinin burada hiçe sayıldığını düşünüyorum. Herkes burada 7 gündür uykusuz durumda ve bu hayvanların iyileşmesi için canla başla çalışıyorlar." açıklamasında bulundu.

"BOĞAZLARINA BIÇAK DAYANMASINI İSTEMİYORUZ"

Hayvanların sahra hastanesine ağır yaralı olarak geldiğini ve burada yapılan ilk müdahalenin ardından takibe alındığını kaydeden Arslan, "Burada kalması gerekiyorsa hayvanların bakımlarını yine burada yapıyoruz. Yoğun bakımda toparlayıp iyileşen, ayağa kalkıp yürüyen hayvanlarımız var. Onları da daha sonra tekrar bir tedavi bölümüne alıyoruz. Tamamen iyileşen hayvanları sahiplerine teslim ediyoruz. Sahibi olmayan hayvanları da sahiplendiriyoruz. Sahiplenilmeyen hayvanları da kendi çiftliğimize götürüp orada bakacağız. Çünkü yaşadıkları korkunç bir acı, büyük bir yangını atlattılar ve ciddi yaraları var. Bunun üzerine boğazlarına bıçak dayanmasını istemiyoruz. Direniyor ve iyileşiyorlar." ifadelerini kullandı.

ZEYNEP KOYUN HAYATA TUTUNDU

Ağır yaralı olan hayvanlara sahra hastanesinde emek veren, onlar için 24 saat nöbet tutan ve gözyaşı döken gönüllülerin isimlerini verdiklerini belirten Arslan, "Zeynep isimli bir koyunumuz vardı. Zeynep en ağır vakalardandı ve yoğun bakımda kalıyordu. Çok ciddi karnında, memelerinde, ayaklarında, yüzünde, kulaklarında yanıklar vardı. Ahırı kitli olduğu için kaçamamış ve ağır bir hasar almış. Zeynep kuzumuz yaklaşık 7 gündür bizde tedavideydi ve dün ilk kez ayağa kalktı, kendi başına yemek yemeye ve yürümeye başladı. Hatta bahçeye çıkmaya başladı ve bu bizi motive etti." dedi.

GÖNÜLLÜLER CANLA BAŞLA ÇALIŞIYOR

Antalya'da özel bir hastanede diyetisyen olarak görev yapan ve sahra hastanesinde ağır yaralı olan hayvanların eski sağlıklarına kavuşabilmeleri için gönüllü olarak burada görev yapan Fatma Gök ise şunları söyledi:

"Manavgat'ta bir canlı da olsa kurtarma pahasına burada görev yapıyorum. İlk gün yangının devam ettiği bölgelerde yanan hayvanları, köylüleri ziyaret ettik. Yangından zarar gören hayvanları bulduk ve buraya getirdik. Burada tedavileri hekimlerimiz eşliğinde başlandı. Olay yerinde hafif yaralı olan hayvanlara da ilk müdahaleleri köylülerin evlerinde yapıldı. Buraya geldik ve tam teçhizatlı ekipmanlarımız ile hayvanlara müdahale ediyoruz. Gönüllüler olarak hekimlerimizin ve teknikerlerimizin iş yükünü azaltmaya çalışıyoruz. Hayvanların su ve beslenme gibi ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Evimize gitmiyoruz. Burada yatıyoruz. İlk günden beri buradayım. Burada 17 tane küçükbaş koyunu köylerden bizzat kendi kucağımda taşıyarak araca bindirdim ve buraya getirdik. Bunları tedavi edebilir, hayata döndürebiliriz dedik ve imkanlarımız dahilinde sadece 17 tanesini getirebildik. Ciddi ağır yanıkları var. Çok ağır bir tabloydu bizim için ama tedaviye yanıt veren, iyileşen hayvanlarımızın olması bizi motive ediyor."