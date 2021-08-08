Yaylada mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı

Olay dün gece ilçeye bağlı Salkıçor Yaylası'nda meydana geldi. Salkıçor Yaylası'ndan Cimil Yaylası'na doğru yürüyüşe çıkan Ayşe Yazıcı (39), Ömer Kamil Yazıcı (42), Hülya Azaklı (49) ve Fethi Azaklı (62) hava karardığında dönüşe geçtiği sırada önlerine çıkan dereyi geçemeyerek İlçe Jandarma Komutanlığı'ndan yardım talep etti.

İhbarın üzerine bölgeye giden Jandarma, İkizdere Arama Kurtarma (İDAK), UMKE ve 112 Acil Sağlık Ekipleri yaklaşık 4 saat süren arama çalışmaları sonucu mahsur kalan 4 kişiye ulaştı. Ekipler tarafından bulundukları yerden alın 4 kişi yapılan sağlık kontrollerinin ardından İkizdere ilçe merkezine getirildi.