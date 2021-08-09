5 metreden uçmuş! Araç incelemeye alındı

Muğla Bodrum'da bir otomobilin dere yatağına devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Meydan gelen kazada, Dünya Bankası çalışanı Sevgi Mayor yaşamını yitirdi. Ekipler, ABD'de hayatını sürdüren ve pandemi dolayısıyla bir yıldan fazla süredir Bodrum'da yaşayan 56 yaşındaki Sevgi Mayor'un olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

5 METREDEN UÇTU

Yahşi Mahallesi Sanatçılar Sitesi içerisinden Kargı Caddesi istikametine kiralık bir araçla ilerleyen 56 yaşındaki Sevgi Mayor, bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı. Otomobille 5 metre yükselikten kayalık alana uçan Mayor, olay yerinde hayatını kaybetti. Araç üzerinde adli bilirkişinin ilk incelemesine göre; hidrolik sisteminde arıza tespit edilemediği, araç ile ilgili ayrıntılı inceleme araç servisinde yapıldıktan sonra, adli işlemlerin ikmalen yürütüleceği öğrenildi. Araç içerisinde sıkışan Mayor'un cenazesi itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından araçtan çıkarılarak cenaze aracına konuldu, ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

EŞİNİ VE ÇOCUĞUNU EVE BIRAKTI

Evli ve bir çocuk annesi Sevgi Mayor'un eşi Murat Mayor, kazayı haber alması üzerine olay yerine geldi. Murat Mayor, eşi ve 12 yaşındaki çocuğu ile sabahtan denize gittiklerini, eşinin kendilerini eve bıraktıktan sonra tekrar denize dönerken kazanın meydana geldiğini ifade etti. Ailesiyle birlikte ABD'de yaşayan ve Dünya Bankası çalışanı olan Sevgi Mayor'un pandemi sebebiyle ailesi ile birlikte yaklaşık bir yıldır Bodrum'da olduğu öğrenildi.