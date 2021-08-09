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Giriş Tarihi: 9.8.2021 10:11

Adaylık Kaldırma Sınavı AKS sınav ücreti yatırma: MEB ödeme sistemi ile 2021 AKS sınav ücreti nasıl yatırılır ve nereden ödenir?

Adaylık Kaldırma Sınavı AKS sınav ücreti yatırma: MEB ödeme sistemi ile 2021 AKS sınav ücreti nasıl yatırılır ve nereden ödenir?

Sözleşmeli öğretmen adaylarının katılım göstereceği Adaylık Kaldırma Sınavı (2021-AKS) kılavuzu yayımlandı. İlgili kılavuzda, AKS sınav tarihi ile beraber başvuru ücreti gibi birçok detay da yer aldı. Sözleşmeli öğretmen adayları, AKS sınav ücreti nasıl yatırılır ve nereden ödenir konularıyla ilgili araştırmalarını hızlandırdı. Peki, 2021 Adaylık Kaldırma Sınavı ücreti ne kadar, nereden ödenir ve hangi bankalara yatırılır? İşte, Adaylık Kaldırma Sınavı (2021-AKS) kılavuzu ve sınav ücreti ödemesi hakkında detaylar

Sözleşmeli öğretmenlerin katılacağı Adaylık Kaldırma Sınavı (2021-AKS) başvuru kılavuzu yayımlandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan açıklamada, sınavın 5 Eylül 2021 Pazar günü yapılacağı kaydedildi. Buna ek olarak, AKS sınav ücreti hakkında da bilgi verildi. Peki, 2021 AKS sınav ücreti nasıl yatırılır ve nereden ödenir? İşte, bazı bilgiler

AKS 2021 NE ZAMAN?

Sınav (AKS) 5 Eylül 2021 Pazar günü saat 10.00'da 81 il merkezinde yazılı olarak tek oturumda yapılacak. Sınava girmeye hak kazandığı halde kabul edilebilir belge ile ispatı mümkün mazeretleri (askerlik ve doğum vb. sebepler ile görevde olmayan) nedeniyle sınava katılamayan aday öğretmenler, göreve başlamalarından sonra yapılacak olan ilk sınava alınacak.

AKS KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

AKS GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Söz konusu kılavuzda belirtilene göre sınav giriş belgesi 27 Ağustos'ta www.meb.gov.tr adresinde erişime açılacak. Adaylar sınav sonuçlarını sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç 15 iş günü sonra öğrenecek.

AKS SINAV ÜCRETİ NE KADAR VE NEREYE ÖDENECEK?

Sınava girecek adaylar, sınav ücreti olarak KDV dâhil 140 (yüzkırk)TL' yi; MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı Döner Sermaye İşletmesinin "Kurumsal Tahsilât Programı" aracılığı ile T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası veya Türkiye Halk Bankasından herhangi birine, ATM aracılığı veya bu bankaların internet bankacılığı ile "MEB ADAY ÖĞRETMENLERİ (SÖZLEŞMELİ/KADROLU) AKS" adı altında 06-15 Ağustos 2021 tarihleri arasında yatıracaklar. Ayrıca, tüm banka kartları ile https://odeme.meb.gov.tr/ internet adresinden de ödeme yapılabilecek. 25 Nisan 2021 tarihli Sınava ücret yatıran aday (sözleşmeli/kadrolu) öğretmenler tekrar ücret yatırmayacak. Sınav ücretini süresi içerisinde yatırmayan aday öğretmenler (sözleşmeli/kadrolu) sınava alınmayacak.

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Adaylık Kaldırma Sınavı AKS sınav ücreti yatırma: MEB ödeme sistemi ile 2021 AKS sınav ücreti nasıl yatırılır ve nereden ödenir?
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