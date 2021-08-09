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Giriş Tarihi: 9.8.2021 22:23

Ağabey- kardeş arasındaki kavga cinayetle bitti

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Ağabey- kardeş arasındaki kavga cinayetle bitti

Konya’da iki kardeş arasında çıkan silahlı kavgada Uğur Gürcan (48) vurularak hayatını kaybetti. Katil zanlısı olduğu ileri sürülen ağabey Hacı Gürcan’ı yakalama çalışmaları sürüyor.

Olay, 19.15 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi Öztekinler Sokakta bulunan bir sitenin bahçesinde meydana geldi. Uğur Gürcan ve ağabeyi Hacı Gürcan arasında iddiaya göre miras meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hacı Gürcan yanında taşıdığı tabanca ile kardeşini vurarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yapılan müdahale sonrası Uğur Gürcan'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis, katil zanlısı ağabeyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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Ağabey- kardeş arasındaki kavga cinayetle bitti
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