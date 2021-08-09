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Giriş Tarihi: 9.8.2021

Anne ve iki kızı öldü

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
FERHAT LAP FERHAT LAP
Anne ve iki kızı öldü
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde içinde 4 kişinin olduğu araç yol kenarındaki istinat duvarına çarpması sonucu Elif Tuğçe Sevinç Coşkun (30) olay yerinde, kızları Songül ve Zehra Meltem Sevinç ise hastanede öldü. Sürücü Nadim Sevinç (59) yaralı kurtuldu. Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde düğünden dönen Mustafa Meral (56) yönetimindeki otomobil, Çağlayan köyü yakınlarında şarampole uçtu. Araçtan fırlayan Ayşe Besler'in (22) öldüğü kazada, 2'si çocuk 5 kişi de yaralandı. Amasya'nın Taşova ilçesinde Yavuz Kılıç (40) yönetimindeki kamyonet, karşı şeride geçerek, Zahir Karakol'un kullandığı otomobille çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan Elif (31) ile Muhammet Alper (11) ve Mehmet Emir Karakol (9) olay yerinde hayatını kaybetti. Eşi Zahir (39) ve oğlu Mikail Karakol (12) ile kamyonetin sürücüsü Yavuz Kılıç ise yaralandı. Tokat'ın Erbaa ilçesine giden Nuri Aydın idaresindeki otomobil, Yeşilyenice mevkiisinden devrildi. Kazada sürücü yaralanırken, eşi Hacer Aydın (70) yaşımını yitirdi. Denizli'nin Kale ilçesinde, motosikletle şarampole uçan Ramazan Güngören (16) öldü. Gaziantep'te tramvayın çarpması sonucu ağır yaralanan Deniz Ekinci (18), 12 günlük yaşam savaşını kaybetti. Samsun'da aydınlatma direğine çarpan araçtaki Huriye Çakır (40) hayatını kaybederken sürücü ile kızı yaralandı. Edirne'de ise otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü Emir Özölmez hayatını kaybetti, arkadaşı yaralandı.

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Anne ve iki kızı öldü
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