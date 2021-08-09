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Giriş Tarihi: 10.8.2021 00:50 Son Güncelleme: 10.8.2021 01:10

Antalya'da yangın soruşturmasında 1 kişi tutuklandı

Antalya’da yangın soruşturmasında 1 kişi tutuklandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 28 Temmuz’da çıkan orman yangınları kapsamında Akseki ilçesinde başlayan yangının şüphelisi A.Y. tutuklandı.

Akseki ilçesi Kepez Beleni mevkisinde 28 Temmuz gecesi başlayan orman yangınıyla ilgili Akseki Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Yapılan soruşturma kapsamında İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından araştırmada, yangının şüpheli A.Y. tarafından çıkarıldığı tespit edildi. Jandarma tarafından gözaltına alınan şüpheli A.Y., işlemlerinin ardından bugün Akseki Adliyesi'ne sevk edildi. Cumhuriyet Savcısı tarafından sorgulanan A.Y., çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'kasten orman yangınına neden olmak' suçundan tutuklandı.

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Antalya'da yangın soruşturmasında 1 kişi tutuklandı
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